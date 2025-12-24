Müzik Akademisi eğitimlerine aralıksız devam ediyor

Müzik Akademisi’nde yürütülen kurslar; öğrencilerin müzikal bilgi ve becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında solfej dersi, müzikal altyapının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu tutuluyor ve tüm enstrüman branşlarında eğitim alan öğrencilerin bu derslere katılımı sağlanıyor.

Akademide; piyano, keman, gitar, bağlama, ud, kanun, ney, çello, vurmalı çalgılar başta olmak üzere birçok farklı enstrüman branşında eğitim veriliyor. Türk tasavvuf musikisi derslerinden Türk sanat müziği koro çalışmalarına kadar, ses ve teori alanlarını kapsayan derslerle de öğrencilerin çok yönlü bir müzik eğitimi almaları hedefleniyor.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) ile imzalanan protokol kapsamında sürdürülen eğitimler; akademik alanda 4 yıl, hobi alanında ise 2 yıl olarak planlanıyor. Bu iş birliği sayesinde öğrenciler, akademik disiplin içinde, uzun soluklu ve nitelikli bir müzik eğitimi alma imkânı buluyor. Ümraniye Belediyesi’nin web sayfası üzerinden duyurulan kayıtlar, her yıl ağustos ve eylül aylarında gerçekleştiriliyor.