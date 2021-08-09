Hayat Japonyada hayırla yad ediliyor
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Japonya’da hayırla yad ediliyor

İrşat faaliyetleriyle yüzlerce kişinin İslam’la şereflenmesine vesile olan “Nimetullah Hoca” Japonya’da hayırla hatırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hoca ​Japonya’da hayırla yad ediliyor
Nimetullah Hoca

Japonya’daki irşat faaliyetleriyle yüzlerce kişinin İslam’la şereflenmesine vesile olan kamuoyunda “Nimetullah Hoca” sıfatıyla bilinen ve geçtiğimiz hafta vefat eden Nimetullah Halil İbrahim Yurt hayırla hatırlanıyor. Özellikle Japonya’daki öğrencileri Nimetullah Hoca’nın yaptığı hayırları unutmuyor. Onlardan biri olan Japonya İslam Vakfı Genel Sekreteri Haroon Qureshi, “Hayatımdaki en özel insanlardan biriydi. Japonya’da yaşamış büyük şeyhlerdendi. Onu çok özleyeceğiz” dedi. Yurt’un İngilizce ya da Japonca dillerini bilmemesine rağmen ülke genelinde birçok kişinin “İslam’la müşerref olmasına” tanık olduğunu belirten Qureshi, “İntihar etmeyi planlayan Japonları bile ikna eder ve Müslümanlıkla tanıştırırdı” ifadesini kullandı.

YÜZÜ MÜTEBESSİMDİ

Tokyo Camisi Tanıtım ve Medya Temsilcisi Şimoyama Şigeru da “Japon Müslümanlar için büyük bir kayıp, onu çok özleyeceğiz.” dedi. Şimoyama, Yurt’un yüzünden düşürmediği “mütebessim halini” net hatırladıklarını söyleyerek, “Kyuşu’dan Hokkaido’ya ülkeyi gezer, tanıştıklarına ‘Kelime-i Şehadet’in’ Japonca okunuşunun yazdığı kartlar verirdi” diye konuştu.

Şimoyama Şigeru
Şimoyama Şigeru

YÜRÜMESİ YETERLİYDİ

Yurt’un hatıralarını rahmetle anan Japon imam Maeno ise “taşıdığı saf niyet ve hakiki gayretleri” karşısında kendisine üst düzey saygı beslediğini belirtti. Maeno, “İslam’ın mesajı hal ile olmalıdır ve bizim davranışlarımızla bağlantılıdır. Şeyh Nimetullah zaten hal itibarıyla hiç konuşmayıp sadece yürüse bile maksat hasıl oluyordu” dedi.

Maeno Ahmed
Maeno Ahmed

Nimetullah Hoca Hakk’a yürüdü
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Nimetullah Hoca Hakk’a yürüdü
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