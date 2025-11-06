Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

09:166/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre noterlerin cumartesi ve pazar günleri nöbet tutması zorunlu oldu.

Adalet Bakanlığı, 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, noterlik nöbeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak.


En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi de Resmi Gazete'deki yönetmelik ile zorunlu oldu.


Bu tarihler tatil sayılacak

Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi şart olacak.


Karara göre nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09.00-17.00 saatleri yine arasında olurken, 12.30 ila 13.30 arası öğle tatili sayılacak ve bu aralıkta hafta içi olduğu gibi iş kabul edilmeyecek.

#Noter
#Adalet Bakanlığı
#Tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi