Öğrencilere müjde: Tatile sayılı günler kaldı

16:2212/12/2025, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul, liseler için yarıyıl tatil tarihlerini duyurdu. Milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. 2025-2026 Eğitim yılının ilk ara tatilinin ardından sıra 15 tatile geldi. İşte MEB takvimi...

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başladı. Okulların başlamasıyla birlikte ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.


Peki 15 Tatil ne zaman başlıyor, 15 tatilde İstanbul'a kar yağar mı? İşte MEB tatil takvimi...


15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.


İSTANBUL'A 15 TATİLDE KAR YAĞAR MI?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, Aralık ayının son haftalarında havaların kış değerine ineceğini belirtti ve kar yağışı için muhtemel zamanın ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre zarfında olacağını öne sürdü.


Böylelikle bu tahmin 15 tatil tarihlerini kapsıyor.


2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.


YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.

