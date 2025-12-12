Öğrencilere müjde: Tatile sayılı günler kaldı

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başladı. Okulların başlamasıyla birlikte ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.

Peki 15 Tatil ne zaman başlıyor, 15 tatilde İstanbul'a kar yağar mı? İşte MEB tatil takvimi...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, Aralık ayının son haftalarında havaların kış değerine ineceğini belirtti ve kar yağışı için muhtemel zamanın ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre zarfında olacağını öne sürdü.