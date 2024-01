Eşinin iki kere felç geçirdiğini ve buna rağmen yazma ve okumaktan hiç geri durmadığını dile getiren Okçu, “İlk felç geçirdiğinde sol kolu tutmasa da yazmaya ve okumaya devam etti. Ancak ikinci felçten sonra yataktan kalkamadı. Gözleri de artık görmüyordu. Ancak asistanı Süreyya Yakut her gün gelir ona kitap okurdu, notlarını tutardı. İyice ağırlaşıncaya kadar okuma ve yazmadan hiç vaz geçmedi” diyerek Hekimoğlu İsmail’in son dönemini anlatıyor. Burada gözyaşlarını tutamayan Sermin Okçu, “Zorlu bir hayat yaşadı. Her an evimiz aranacak, hepse düşeceğiz korkusuyla yaşadık ama davamızdan hiç vazgeçmedik. Ben yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen eş olarak ondan razıydım. Rabbim de ondan razı olsun” diyerek eşinin ardından dua ediyor.