Ömer Ziyaeddin Dağistânî üzerine birkaç söz

Yusuf Ziya hocamızın emeklilik yaşı geldiği için ancak bir yıl kadar beraber olabildik, geçiş dönemini daha az hasarla atlattık diyebiliriz. Çünkü rektörümüzün bizimle/fakültemizle ilgili kanaati ne yazık ki müsbet değildi. Daha sonraki yıllarda bu durum çok net olarak ortaya çıkacaktı. İlk iş olarak Fakülte yönetim kurulu oluştu. Üyelerden biri de bendenizdim. Yeni kanunlar, yeni yönetmelikler çıkıyor bunlara paralel olarak her an yeni kurullar oluşuyor, intibaklar, atamalar, nakiller yapılıyordu. Dışarıdan fakültemize ilk gelen hocamız hadisci Dr. Selman Başaran sonra İslâm felsefecisi Doç. Dr. Hüseyin Aydın, daha sonra dinler tarihçisi Doç. Dr. Günay Tümer oldu. Her üçünü de rahmetle anıyorum.