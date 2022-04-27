On bir Yunus Emre bestesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması’nın ödülleri AKM’de düzenlenen etkinlikte sahiplerine takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, “Literatüre sözleri Yunus Emre’ye ait olan 11 yeni eser kazandırmış olduk. Değerlerimizi güncel tutmak için bu tarz yarışmalar bir teşvik niteliğinde ve iyi sonuçlar elde ediyoruz” dedi. 94 yarışmacının 204 eserle katıldığı yarışmada, Hasan Soysal, Hasan Öztürk, Musa Kazım Tığlıoğlu, Mustafa Caner Sezgin, Ahmet Safa Mızrak ve Semih Özdemir “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. 5 kişinin mansiyon ödülü aldığı törende Mahmut Oğul ise “Tapduk Emre Özel Ödülü”nün sahibi oldu.
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