Önce mesaj sonra deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.42’deki sarsıntının şiddeti 5.1 olarak kaydedildi. Kuvvetli sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 km derinliğinde oluştu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde bir ise ilk yaşandı. Sarsıntı sırasında Android işletim sistemine sahip telefonlara gönderilen mesaj dikkat çekti. Kimi kullanıcıya 20 saniye, kimisine ise 7 saniye önce “Android Deprem Uyarıları Sistemi” başlığıyla gönderilen mesajda, “Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde” ifadelerine yer aldı.

SİSTEMİ AÇ HABERDAR OL

Söz konusu mesaj, Android işletim sistemine sahip telefonlardaki ‘Android Deprem Uyarıları Sistemi’yle, depremi saniyeler önce haber vermiş oldu. Mesajda kullanıcıların depremin merkez üssüne olan uzaklığının yanı sıra şiddetine ilişkin bilgi de yer aldı. Yaşanan gelişme, bazı Android kullanıcıları ‘önce mesaj, sonra sarsıntı geldi’ gibi yorumlarına neden oldu. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Cenk Yaltırak ise gelişmenin, Google’ın dünya çapında yaptığı uygulama sayesinde olduğunu belirterek, “Bu aslında bir erken uyarı sistemi değil. Deprem öncesi değil, deprem olduktan sonra uzaklığa bağlı olarak bildirim yapılıyor. Yani Android telefonlara deprem önceden haber verilmedi” değerlendirmesi yaptı.

13 ARTÇI SARSINTI

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya’da da hissedilen depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ekiplerinin saha taraması yaptığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, sarsıntının ardından en büyüğü 4.5 olmak üzere 13 artçı deprem yaşandığını ifade etti. 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Yerlikaya, 2 vatandaşın merdivenden düştüğünü, ancak sağlıklarına ilişkin olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Öte yandan Gemlik Körfezi’nde 5.1’lik sarsıntıdan 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.

2 BİNADA ÇATLAK VAR

İstanbul’da da hissedilen deprem sonrası Esenler ve Küçükçekmece’de 2 binada çatlak oluştu. Alınan ihbarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adresler giderek inceleme yaptı. Küçükçekmece’deki 25 yıllık binanın balkon altı kısımlarında demirler ile bazı kolonlarında ise çatlaklar görüldü.

ARMUTLU’DA OKULLAR TATİL

Armutlu Kaymakamlığı, yaşanan deprem sonrası ilçedeki tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Öğleden sonra 1 günlük tatil kararının ardından öğrenciler evlerine gönderildi. Öte yandan Bursa’da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya’da belediye binası tedbir amaçlı tahliye edildi.

BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DEĞİL

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Haluk Özener, Gemlik depreminin büyük İstanbul depremin öncüsü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Marmara’da bir deprem bekliyoruz, ancak denizde olan her depremi büyük depremin öncüsü olarak algılamamak gerekir. Marmara Denizi’nde yılda 900 tane deprem oluyor. 2020’den bu yılın 15 Ağustos’una kadar baktığımızda Marmara Bölgesi’nde 3 bin tane

irili ufaklı deprem olduğunu görüyoruz.”

HASTASINI ALIP DIŞARI KAÇTI

Sarsıntının etkisiyle vatandaşların panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme klinikte hasta muayene ederken yakalanan bir diş hekimi, koltuktaki hastayı adeta kucaklayıp dışarı çıkardı. Bağcılar İstoç Otopazarı’ndaki görüntülerde, dükkanda oturanlar kendilerini dışarıya atarken, kimisi de otoparktaki araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bir iş yerinde çok sayıda çalışan dışarı kaçarken birşey olmamış gibi çayını yudumlayan kişi de fenomen oldu.

UZUN SÜREDİR DEPREM ÜRETMİYORDU

Marmara Denizi’nde yaşanan depremi değerlendiren Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin, uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattında meydana geldiğini söyledi.







