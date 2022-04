Oscar’dan TRT’ye mevcut ve beklentiler: Dijital nelere kâdir

Önce Oscar töreniyle başlayalım...

Salgın süreci sonrası normalleşme göstergelerinden biri de Oscar’ın eski formatla yapılmasıydı belki. Sinema sektörünün merkezi olan tören dünyanın dört bir yanında 15 milyon kişi tarafından izlendi. Geçen yıla oranla yüzde 50 artış olsa da salgın öncesi dönemdeki 20 milyon barajına ulaşılamadı. Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması da reytinglerde arzu edilen seviyeyi sağlamadı (tokat kurgu idi demiyorum, sonuçlarla ilgileniyorum).

Gecenin en kârlı ismi şüphesiz Coda filmi ve ekibiydi. Aday gösterildiği 3 dalda da ödüle uzanan film, Oscar’da az rastlanan bir başarı sağladı. Bununla da kalmadı. Filmin yapımcısı Apple Tv başarıdan nasibini aldı. Dünya televizyon ve sinema yayıncılığının referans kaynaklarından olan Variety’de yer alan habere göre Coda’nın başarısı abone sayısına ve izlenme oranlarına doğrudan etki etti. Apple TV Plus yüzde 25 oranında yeni izleyici çekti. Coda’nın izlenme oranı ise önceki haftasına göre yüzde 300’den fazla arttı.

DİJİTAL PLATFORM FİLMLERİ REVAÇTA

Oscar’da en çok adaylık alan film The Power of The Dog da Netflix filmiydi.

12 dalga aday olan film sadece en iyi yönetmen ödülüne uzanabildi. En iyi film kategorisinde yarışan Don’t Look Up da bir Netflix filmiydi.

Nihayetinde karşımıza net bir tablo çıkıyor. Dijital mecraların üretimleri artık sinema sektörünün gerçeği. Bunun da ötesinde sinema salonu dediğimiz mekanın yakın zamanda nostaljik bir alan olarak kalması öngörülebilir.

Dijital mecralar artık Hollywood’un ve bütün ülke sinemalarının yerini alabilecek kapasiteye ulaşıyor. Bir film yapıp sinemada vizyona soktuğunuzda ulaşacağınız kişi sayısı kısıtlı kalıyor. Oysa dijital mecrada gösterilen yapım sadece birkaç günde milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Küresel rekabete açık bir mecranın Türkiye için ciddi bir ihtiyaç olduğu açık. Mevcut dijital mecraların ise Türkiye dışında rekabete girmeleri şu an mümkün görünmüyor. Bunu başarabilecek tek güç TRT.

TRT DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

Türkiye’de yayıncılığın her dönem amiral gemisi olan TRT’nin dijital mecra için de hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Umarım çok geçmeden yayına girer ve pazarda hak ettiği yeri alır. Zira TRT’nin dünya çapında izlenen dizileri ve programları, dijital mecraların küresel rekabetinde ciddi avantaj sağlayacaktır. Zaten onlarca ülkeye satılan TRT dizileri, yeni sistem ile insanlar için daha kolay ulaşılabilir ve izlenebilir olacaktır. TRT açısından da misyon ve vizyona uygun yapımların milyonlarca kişiye aynı anda sergilenmesi mümkün kılınacaktır. Sektör TRT’nin dijitalde rol almasını heyecanla bekliyor.

DÜNYADA 8 KİŞİDEN BİRİ DİJİTAL ABONESİ

Dijital pazarın ne denli büyük olduğunu ve önlenemez bir hızla genişlediğini görmek için verilere bakalım. 2021’de dünya çapında dijital abone sayısı arttı. Salgının da etkisiyle dünyada abonelik sayısı 2020’de 1 milyarın üzerine çıkmıştı (1 milyar kişi demek değil bu. Bir kişinin birden fazla aboneliği de hesaba katılmalı. Takribi 850 milyon kişiden bahsedebiliyoruz). Elbette 2022’ye geldiğimizde bu veri en az 1 milyar 100 milyona ulaşmış durumda.

Dünya pazarındaki durumla Türkiye’deki manzara ayrı ele alınmalı elbet. Dünya devleri yavaş yavaş Türkiye pazarına giriyor. Amazon Prime burada, Netflix ilk gelen idi. Disney ise sırada. ABD’nin başı çektiği dünya pazarında Netflix ilk sırada yer alıyor. Abone sayısının 220 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Bu da pazarın yüzde25’i demek. Disney’in yan kuruluşları ile birlikte abone sayısının 200 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Yine Variety’deki rapora göre HBO Max’in sadece ABD’deki abone sayısı 45 milyonken, Amazon Prime Video’nun küresel abone sayısı 160 milyon kadar... Discovery, Paramount gibi mecralar da listede yerini alıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM TAZE

Türkiye’de ise pazarın en büyük payına sahip olan Blu Tv... Abone sayısının 5 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Netflix ise 4 milyona yakın abone sayısı ile listede ikinci sırada... Exxen’in 1.5 milyon aboneyi geçtiği açıklanmıştı. Pazarın yeni ferdi Gain’in 1 milyona yakın abonesi olduğu biliniyor. Amazon Prime da Türkiye pazarında yüzde 15’lere yakın dilime sahip. Diğerlerinden farklı olarak içerik üretmekten çok bağımsız filmleri yayınlayan Mubi de pazarda yüzde 8 oranında ilgi görüyor.

10 YIL SONRA BAŞKA BİR DÜNYA

Görüleceği üzere dijital platformların Türkiye’deki abonelik sayısı en az 15 milyon civarı. Tekil olarak ise 10 milyon kişiye tekabül edebilir. İzleme alışkanlığının dijitale kaydığına dair başka delile gerel yok sanırız. Neticede Türkiye pazarı TRT’nin girişiyle yeniden şekillenecek. 5-10 yıl sonra belki de major kanallardan, karasal televizyon yayıncılığından bahsetmeyeceğiz. Üreticiden yayıncısına, yatırımcısından tüketicisine kadar herkes kendini buna hazırlamalı.

