Öykü günleri sona erdi

Kani Karaca’yı kimi mevlithan olarak bilir kimi hafız kimi ise Türk musikisinin en büyük icracılarından. “Karanlıkta Bir Sada: Kani Karaca” sergisinde sanatçının plak, CD ve kasetleri ile özel eşyaları ve fotoğrafları sanatseverlerle buluşuyor. Oğlu Mehmet Ali Karaca babasının 600’den fazla makam bildiğini anlattı.