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Esenler Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdiği Esenler Öykü Günleri sona erdi.
Esenler Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdiği Esenler Öykü Günleri sona erdi. Yazar Mustafa Kutlu’nun onur konuğu olduğu üç günlük programda 21 yazar yedi oturumda “Yol Öyküleri” temalı bildiriler sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki oturumlara Prof. Dr. Mehmet Güneş, Özcan Ünlü, Ali Ayçil, Mukadder Gemici, Abdullah Harmancı, Cihan Aktaş, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Handan Acar Yıldız, Mehmet Mazak’ın arasında bulunduğu isimler katıldı. Sunulan bildiriler “Öykümüzün Serüveni” isimli eserle kitaplaştı. Kutlu’nun senaristliğini üstlendiği “Uzun Hikaye” filmi ve sahneye uyarlanan “Mavi Kuş” tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Kapanış Erol Çalı ve Tansu Can’ın sahne aldığı “Yol Türküleri” konseriyle yapıldı.