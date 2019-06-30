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Hayat Özel halk otobüsünde yolcuya saygısızlık cezasız kalmadı
AKTÜEL

Özel halk otobüsünde yolcuya saygısızlık cezasız kalmadı

Sürücülerinin yolculara kaba ve kural dışı davranışta bulunduğu 2 özel halk otobüsü 3 gün süreyle toplu taşımadan men edildi.

Haber Merkezi AA
Şoförler hakkında yasal işlem başlatıldı ve ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine uyarılar yapıldı.
Şoförler hakkında yasal işlem başlatıldı ve ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine uyarılar yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 özel halk otobüsü, sürücülerinin yolculara kaba davranışta bulunması üzerine 3 gün süreyle toplu taşımadan men edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma araçlarında rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmelerine büyük önem verildiği kaydedildi.

Vatandaşın ulaşım hizmetlerinden memnun olması için her şikayetin hızlıca sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda son olarak Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki özel halk otobüslerinde vatandaşlara kötü muamele yapıldığı şikayetleri üzerine ulaşım denetleme ekiplerinin çalışma başlattığı vurgulandı.

Ekiplerin 20 Haziran'da Darıca-Gebze hattı ve 24 Haziran'da Çayırova-Gebze hatlarında sefer yapan şoförlerin yolculara mesleki nezaketten uzak, kaba ve kural dışı davranışta bulunduklarını tespit ettiği aktarılan açıklamada, "Her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanarak araçlar 3 gün süreyle trafikten men edildi." ifadeleri kullanıldı.

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