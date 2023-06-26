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Hayat

Özkan Uğur'un eşi 'öldü' haberlerine isyan etti

Sanatçı Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi görürken hakkında çıkarılan ölüm haberleri giderek yayıldı. Asılsız haber sanatçının eşini çileden çıkardı.

10:02 . 26/06/2023 Pazartesi
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Özkan Uğur - Aysun Aslan Uğur.

Özkan Uğur - Aysun Aslan Uğur.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un, yeniden yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının durumu ile ilgili son durumu paylaştı.

"Tedavisi devam ediyor"

Koca, şu ifadeleri aktardı;

Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.

Eşi çileden çıktı

Uğur ailesi hassas bir dönemden geçerken, Özkan Uğur'un öldüğü şeklinde haberler medyaya sürüldü.

Aslı olmayan haberler, Uğur'un eşi
Aysun Aslan Uğur
'u çileden çıkardı.

"Her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim"

Aysun Aslan Uğur, sosyal medya hesabından şu ifadeleri aktardı;

Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.



#Özkan Uğur
#Sağlık durumu
#Aysun Aslan Uğur
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