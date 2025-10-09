Papara ve Mastercard’dan ödeme dünyasında yenilikçi bir adım: Papara Sticker Card

Türkiye’nin ön ödemeli kartlarda pazar lideri Papara ile global teknoloji şirketi Mastercard, iş birliklerini yenilikçi bir yaklaşımla ileri taşıyor. Kullanıcılara cüzdana ya da uygulamaya ihtiyaç duymadan tek adımda, hızlı ve temassız ödeme deneyimi sunan Papara Sticker Card hayata geçti.

Küçük boyutu ve kullanım farklılığıyla klasik kartlardan ayrışan Papara Sticker Card, telefonun arkasına yapıştırılarak tek adımda temassız ödemeyi mümkün kılıyor; NFC’nin cihaz uyumluluğuna bağlı kalmadan daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor.

“Finansal deneyimi cüzdan ve uygulama sınırlarının ötesine taşıyoruz”

Papara CEO’su Tarık Dalmaz, “İnovasyonu kullanıcı faydasına dönüştürmeye odaklanıyoruz. Mastercard ile süregelen iş birliğimizin yeni ürünü Papara Sticker Card, tek adımda ödeme deneyimini daha erişilebilir ve yaygın hale getiriyor. Kullanıcıların cüzdandan kart çıkarma ya da uygulamayı açma, QR kodu okutma gibi ek adımlara gerek duymadan ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Böylece hız ve erişilebilirliği, global güvenlik standartlarına tam uyumla bir araya getiriyoruz.” dedi.

“Papara Sticker Card, nakitsiz toplum hedefimize yeni bir katkı sunuyor”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı “Mastercard olarak varlık nedenimiz, ekonomilerin dijital dönüşümünü hızlandırmak. Bu doğrultuda önceliğimiz; ödeme deneyimlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kapsayıcı hale getirmek. Nakitsiz toplum vizyonumuzla birebir örtüşen Papara Sticker Card’ın, temassız ödeme kolaylığını günlük yaşama entegre ederek dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Papara’nın yenilikçi yaklaşımı ile Mastercard’ın küresel teknoloji gücünü bir araya getiren bu iş birliğinin hem sektör hem de toplum için anlamlı ve sürdürülebilir değer yaratmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Çıkart, yapıştır, aktive et

Üretimi AustriaCard Türkiye tarafından yapılan Sticker Card, Papara’nın marka kimliğinden ilhamla “P” harfi şeklinde tasarlandı. Yaklaşık 3x3 cm boyutundaki kart, telefonun arkasına yapıştırılarak kullanılabiliyor.

Beş farklı renk seçeneği bulunan Papara Sticker Card, Papara uygulaması üzerinden tek seferlik 299 TL ücretle sipariş edilebiliyor. Papara Sticker Card, Papara’nın milyonlarca kullanıcısı tarafından tercih edilen özellik ve ayrıcalıklarını da sunuyor:

• Dünyada ve internette güvenli harcama

• Cashback ile anında nakit kazanma

• Abonelik ödemelerini kolayca yönetme

• Kartı kullanıma kapatma/açma

• Harcama limiti tanımlama

