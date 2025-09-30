Pek Food’tan 'bildiğin gibi değil' daveti

Bu özel buluşma, İstanbul’un en gözde gastronomi adreslerinden Muutto Anatolian Tapas Bar’da gerçekleşti. Gecenin ev sahibi, Anadolu mutfağını yenilikçi dokunuşlarla yorumlayan Chef Umut Karakuş oldu. Konuklar, şefin imzasını taşıyan sıra dışı reçeteler ve farklı sunumlarla zenginleştirilen lahmacun çeşitlerini büyük bir ilgiyle deneyimledi.