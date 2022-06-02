İDDEF kurban bedelini açıkladı: Kardeşinle kurbanını paylaş

Kurban Bayramı’na kısa bir süre vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Kurbanlık fiyatları il bazında belli olurken kurban ibadetini bağışlar aracılığıyla yerine getirmek isteyenler de resmi ve özel kurumların vekaletle kurban bağışı fiyatlarını merak ediyor. Peki, İDDEF 2022 vekaleten kurban bağışı fiyatı ne kadar? İDDEF'ten kurban bağışı nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar…

İDDEF 2022 vekaleten kurban bağışı fiyatı ne kadar?

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yılların vermiş olduğu tecrübeyle yurtdışı büyükbaş hisse ve küçükbaş vacip kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2022 vacip kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülke 264 bölgede gerçekleştirecek.

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Fiyatlar belirlendi

İDDEF, 9 Temmuz 2022 Cumartesi – 12 Temmuz 2022 Salı gününü kapsayan Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini küçükbaş kurbanlıkta 1400 TL, büyükbaş hisse kurbanlıkta ise 1200 TL olarak belirledi.

Kurbanlarınız Nasıl Kesiliyor?

İDDEF'ten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi, "Hiçbir aracı kurum ile çalışmadan, bağışçılarının kurbanlıklarının alım, kesim ve dağıtım işlemlerini ilk elden gerçekleştiren İDDEF, vacip kurban organizasyonu kapsamında kurban kesilecek olan Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki ülkelere bizzat aylar öncesinden giderek yerel görevlileri ile birlikte titizlikle seçilen kurbanlıkları satın alıyor. Kurban Bayramından birkaç gün önce azim ve gayret içinde ümmetin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ülkelere giden deneyimli görevliler bizzat kurban organizasyonunun başında bulunarak, kurbanlıkların Bayram namazının ardından İslami usul ve kaidelere göre kesilme işlemini başlatıyor. Kesilen etler veteriner kontrolünden geçirilip pay edildikten sonra başta İDDEF’e ait medreselerin bulunduğu bölgeler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İDDEF'in Türkiye'den kesim ve dağıtım yapılacak ülkelere giden ekipleri ile bölgelerdeki yerel görevlileri hummalı bir çalışmayla dağıtımları yapıyor ve selamlarınızı iletiyor."