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Perşembe gününe dikkat! Kar beklerken pastırma sıcakları geliyor

Yurdun büyük bölümünde kar ve yağış hakimken, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olacağını, perşembeden gününden itibaren ise Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla pastırma sıcaklarının yaşanacağını duyurdu.

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Perşembe gününe dikkat! Kar beklerken pastırma sıcakları geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün öğleden sonra İstanbul sağanak yağışın etkisi altına giderek. NTV'nin haberine göre; perşembe gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası etkili olacak.

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PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebiyle; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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