Hayat Pınarhisarda 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
GENEL SAĞLIK

Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, son 3 günde, yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Pınarhisar'da yaşayanlar arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi. Son 3 günde hastaneye başvuranların sayısı yaklaşık 250 kişiyi bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekipleri, ilçenin arıtma tesisine su sağlanan dereler ve belediyeye ait arıtma tesisinden su numuneleri alıp incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede son günlerde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının artması üzerine kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

4 farklı noktadan numuneler alındı

İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek içme suyunun sağlandığı dereler ile arıtma tesisinden numunelerin incelendiğini belirten Talay, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok. Düzenli olarak kaynağımız ve depolarımızda klorlama yapıyoruz. Bütün önlemleri aldık."

Suya yapılan süper klorlama nedeniyle bir koku mevcut olduğunu söyleyen Talay, halkın klorlamanın etkisi geçene kadar su içmemesini istedi. Talay, suyun kaynatılarak kullanılması gerektiğini ifade edip, "Endişelenecek bir durum yok. Vatandaşlarımız huzurlu olabilir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın sayısında da ciddi bir azalma oldu" dedi.

Ağızdaki en büyük tehlike: 20 yaş dişleri
HAYAT
Ağızdaki en büyük tehlike: 20 yaş dişleri
21 vekili kovdu

21 vekili kovdu

Parlamentoda çoğunluğu kaybeden Boris'i fena kızdırdılar.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
Avrupa kurtuldusıra Türkiyede

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.
9 il için yeni uyarı

9 il için yeni uyarı

​Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini.
Korkunç olay

Korkunç olay

Genç kadın ve 1 aylık kızı evde ölü bulundu.

Evlat nöbeti

Evlat nöbeti

Diyarbakır tek ses: ​Artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Ev basıp<br>çocuk kaçırdılar

Ev basıp
çocuk kaçırdılar

​Suriye'de son bir ayda 4'ü çocuk 229 sivil PKK tarafından kaçırıldı.
Keşmir açık <br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

​Baskıcı politikaların yürütüldüğü bölgede sivil halk gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.
Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.
Öyle ya da <br>böyle gidecekler

Öyle ya da
böyle gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge için tarih vermişti.
İdlib yavaş yavaş yok oluyor

İdlib yavaş yavaş yok oluyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı'nı kabul etti.
Karadan devriye başlıyor

Karadan devriye başlıyor

Zırhlı araçlar Fırat'ın doğusu için sınır hattında.
Boris bu kez kaybetti

Boris bu kez kaybetti

Muhalefet anlaşmasız Brexit için kritik oylamayı kazandı.
Çin'e ağır tehdit

Çin'e ağır tehdit

Trump yeniden seçilirse, yaptırımlarını sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.