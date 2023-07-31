Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlandı

"Küçükaşçı, alim-i Kur'an idi. Kur'an'ın yaşayıcısıydı ve arifi Kur'an idi. Yani Mustafa Sabri kardeşimize canlı Kur'an denilse yeridir, caizdir. Hayatında hep Kur'an, sünnete göre hareket etmiş, bu vesileyle de kimseyi üzmemiş, kırmamış, kimseyi de gücendirmemiş bir insandı. Mustafa kardeşimiz geriden gelen gençliğin elinden tutarak bir ekol oluştururcasına çok güzel nesiller yetişmesine vesile olmuştur. O bir bilim adamıydı. Yazdığı makaleler gerçekten uluslararası alanda atıf alıyordu. Bilim adamlığının ötesinde tam bir münevver, tam bir aydın idi. İçinde bulunduğu milletin sıkıntılarına, ızdıraplarına milli çözümler getiriyordu. Onun açtığı bu yol dolayısıyla devam edecektir. Allah hepimize böyle ve bundan daha güzel cenazemizde cemaatler nasip etsin."