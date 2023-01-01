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Galaktik Tayfa, 6 Ocak'ta gösterime girmişti.
TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 13 günde bir milyon seyirci rakamına ulaştı.
Türkiye'de 81 ilde 692 salonda gösterilen yapım, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluştu.
Çocuk izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımın, yönetmenliğine ve müziklerini İsmail Fidan yaptı, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.