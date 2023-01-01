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'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' 13 günde bir milyondan fazla izlendi
Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 13 günde bir milyon seyirci rakamına ulaştı. 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' Türk filmleri arasında rekor kıran projelerden oldu.
10:18 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Galaktik Tayfa, 6 Ocak'ta gösterime girmişti.

Galaktik Tayfa, 6 Ocak'ta gösterime girmişti.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 13 günde bir milyon seyirci rakamına ulaştı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre,
6 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı film, bir milyondan fazla kişi tarafından izlenerek, Türk filmleri arasında rekor kıran projelerden oldu.

Türkiye'de 81 ilde 692 salonda gösterilen yapım, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluştu.

Animasyon filmde, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor.

Çocuk izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımın, yönetmenliğine ve müziklerini İsmail Fidan yaptı, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

#Galaktik Tayfa
#Rafadan Tayfa
#TRT
#TRT Çocuk
#İsmail Fidan
2 saat önce
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'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' 13 günde bir milyondan fazla izlendi
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