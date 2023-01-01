Türk sinema sektöründe animasyon/çizgi film yapımları ciddi ivme kazandı. Bunlardan biri olan Rafadan Tayfa çizgi dizisinin yeni filmi Galaktik Tayfa gösterime girdi. İstanbul'da galası yapılan film için AKM’de program düzenlendi. Adeta bayram havası vardı. Sektörden tanıdığımız çok sayıda kişi, politikacı, medya mensupları çocuklarını da alarak gelmişti.