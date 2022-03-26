Ramazan faaliyeti olarak: Film izlemek

Film izlemek boş zamanların ya da gayriciddi niyetlerin eylemi değildir. İnsan, ruhuna ve kalbine katkı ihtiyacı duyduğunda filmlere başvurur. Hatta genel olarak filmler sığınak halini alır. Zira sinema, anlam oluştururken duygu da taşır. Sinemaya ve filmlere böyle baktığımız takdirde “neden Ramazan gibi dönemleri film izleyerek de değerlendirmeyelim” sorusu aklımıza gelir. Evet, film izlemek de bir Ramazan eylemi olamaz mı? Bu soruya cevap vermek için sinemanın ne anlama geldiği başlığının altını doldurmak lazım.

SİNEMADAN RAMAZAN FAALİYETİ Mİ OLUR!

Popüler kültürün en etkili araçlarından biri olması, sinemanın sanat yönünü öldürmez. Doğrudan gişeyi hedefleyen filmler öyledir ve isteyen onları izler. Oysa gişeyi öncelemeyen, anlam dünyası inşa etme derdinde olan, kendi kişisel keşif sürecini beslemek kadar filmi lzleyen herkesin yolculuğuna katkı sunma derdinde olan filmler vardır. Ramazan da insanın keşif serüveninin en bereketli dönemleri olduğuna göre bu dönem için film tavsiye etmekte bir beis olmasa gerek. Hatta sakınca olup olmamasından öte film izlemeyi de Ramazan’ın önemli faaliyetleri arasına sokabiliriz.

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Yıldızlararası

DİNİ OLAY BARINDIRMAYAN FİLMLER DE…

Film ve Ramazan ifadeleri yan yana gelince ilk dile gelen tavsiye listelerinin de dönüştürülmesi gerekli. Sadece dini karakterler ya da olayların yer aldığı filmler izlenmemeli. Aksine, İslam’ı hayatın her alanına yayması gereken kulun, hayatın her alanından değerlendirmeler olarak görebileceği zengin bir yelpazede film izlemesinin zaruret olduğunu söyleyebiliriz. Namaz kılınmayan, oruç tutulmayan, cami görülmeyen, dini şahsiyetlerden ya da olaylardan bahsetmeyen filmlerin de pekala İslami olabileceğini ve Ramazan’ın ruhuna katkıda bulunabileceğini tartışmalıyız.

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Sevmek Zamanı

SU, EKMEK, HAVA, İNSAN VE FİLM…

Sadece Ramazan’da ya da dini günlerde film izleme denince akla gelen ilk filmler eğer dini içerikli filmlerse, film izleme eylemini fazlasıyla kategorize etmiş ve hak ettiği sınırların ötesine hapsetmişiz demektir. Çünkü Ramazan, su kadar, ekmek kadar, hava kadar, komşu kadar, evlat kadar, anne kadar, ihtiyaç kadar, yardımlaşma kadar, baba kadar, yokluk kadar Müslüman’ın hayatındadır. Ve evet, sinema da su kadar, ekmek kadar, hava kadar, komşu kadar, evlat kadar, anne kadar, ihtiyaç kadar, yardımlaşma kadar, baba kadar, yokluk kadar insanın hayatında olmalıdır. Oruç tuttuğunda aç insanın halini anlayıp üzülen insan, bir film izlediğinde de dünya üzerinde kendi gibi şartlarda olmayan insanların varlığıyla şaşırıp üzerine düşünüp üzülebilir. Oruç nasıl ki kulu düşünmeye, ruhuna dönmeye sevk ederse sinema da bir insanı düşünmeye, ruha yönelmeye, zamana teslim olmamaya fekat zamanın ruhunun da farkında olmaya davet eder.

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İŞTE TAVSİYE FİLMLER

Tam da bu zaviyeden bakınca Ramazan’a özel ama dini konu ve karakter şartı taşımayan tavsiye film listesi sunma zamanı geldiğini görüyoruz. Çağrı ve Ömer Muhtar gibi Ramazan’ın resmi yayın eseri haline gelmiş yapımları bir kenara bırakarak şu 15 filmlik listeyi sunuyoruz. Ruhumuzu, duygumuzu, arayışımızı ve sorularımızı bereketlendirmesi temennisi ile…

-Sevmek Zamanı (Metin Erksan - Türkiye)

-Yıldızlararası (Christopher Nolan - ABD)

-Bal Ülkesi (Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov - Makedonya)

-Bal (Semih Kaplanoğlu - Türkiye)

-Bab Aziz (Nasır Hemir - Tunus)

-Kar (Aida Begic - Bosna Hersek)

-Kirazın Tadı (Abbas Kiarüstemi - İran)

-Kurban (Andrei Tarkovski - Rusya)

-Aga (Milko Lazarov - Bulgaristan)

-Bir Ayrılık (Asgar Ferhadi - İran)

-Nokta (Derviş Zaim - Türkiye)

-Tokyo Hikayesi (Yasujiro Ozu - Japonya)

-Kız Kardeşim: Mommo (Atalay Taşdiken - Türkiye)

-Wall-E (Andrew Stanton - ABD)

-Ayı (J. J. Annaud - Fransa)