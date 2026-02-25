Rami Kütüphanesi'nde 3-6 yaş çocuklar için bilimsel keşif: Montessori Atölyesi

Türkiye'nin sürdürülebilir ilk kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynleri için "Montessori Yaklaşımıyla Evde Bilim" programını 28 Şubat Cumartesi günü düzenliyor. Etkinlik, çocuklara özgürce keşfedebilecekleri bir "hazırlanmış çevre" sunarak problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.