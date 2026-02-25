Rami Kütüphanesi'nde 3-6 yaş çocuklar için bilimsel keşif: Montessori Atölyesi

Yeni Şafak
15:5725/02/2026, Çarşamba
Rami Kütüphanesi, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynleri için "Montessori Yaklaşımıyla Evde Bilim" programını düzenliyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir ilk kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar ve ebeveynleri için "Montessori Yaklaşımıyla Evde Bilim" programını 28 Şubat Cumartesi günü düzenliyor. Etkinlik, çocuklara özgürce keşfedebilecekleri bir "hazırlanmış çevre" sunarak problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.

250 yıllık tarihi geçmişe sahip Rami Kışlası'nın aslına uygun restorasyonuyla hayata geçen kütüphanedeki bu etkinlik, aile odaklı eğitim anlayışını modern yaklaşımlarla buluşturuyor.

Etkinlik eş zamanlı olarak farklı salonlarda gerçekleştirilecek atölye ve söyleşi bölümlerinden oluşuyor

Ebeveyn-Çocuk Atölyeleri (Salon 121): 24-36 Ay Grubu: Saat 13.00 - 13.30 arası.

36-60 Ay Grubu: Saat 13.40 - 14.10 arası

Eğitmenler: Fatma Selek, Sevinç Altın, Esmanur Akman ve Zeynep Güner eşliğinde; günlük yaşam çalışmaları, sayı çubukları ve trinomik küp gibi materyaller uygulamalı olarak deneyimlenecek.

Ebeveyn Söyleşisi (Salon 120):

Saat: 13.00 - 14.00

Konuşmacı: Uzman Leyla Öztürk, ebeveynlere ev ortamında uygulanabilecek Montessori yöntemleri ve bilimsel düşünmeyi destekleme yolları hakkında rehberlik sunacak.

