Rami’de kitapla terapi

Tokat'ta manavdan aldığı mandalinaların arasından bukalemun çıkan Özkan Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evinde beslemeye başladı. Bukalemunun üç gündür kendisinde olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Üşüdüğünü, kıvrıldığını görüp sıcak bir ortama girmesi için eve götürmemiz gerektiğini düşündük. İlk gün sıkıntı yaşadık, sonra destek aldık. Hem veteriner hekimlerden hem bu işle ilgili kişilerden yem onayları aldık. Nasıl bir ortama bırakılması gerektiğini öğrendik. Şu an bir sıkıntısı yok ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur, biz de bilmiyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan tezgahından bukalemun çıkan manav, mandalinaların bulunduğu kasaların üzerine, "Dikkat bukalemun çıkabilir" yazısı koydu.