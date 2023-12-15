|
Hayat

Rami’de kitapla terapi

Rami Kütüphanesi’ne kurulacak “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” ile belli problemleri yaşayan insanlar, okuma atölyelerine katılarak kitaplarla iyileştirilecek.

Saliha Engin
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:18 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rami Kütüphanesi ve Marmara Üniversitesi’nin ortaklığında hazırlanan “İyileştiren Kütüphaneler Projesi”nin lansmanı, dün Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Kitaplarla iyileşmek anlamına gelen ‘bibliyoterapi’ çalışmalarını içeren proje, ilk altı aylık pilot aşamayı tamamladı. Bu süreçte okuma etkinlikleri, kitap kulüpleri ve rehberlik oturumları gibi çeşitli etkinliklerle desteklenen projede toplamda 8583 kişiye ulaşıldı.

OKUMA GRUPLARINDA İYİLEŞECEKLER

Dün gerçekleştirilen lansman sonrası projenin ikinci altı aylık süreci başlamış oldu. Lansmanın ardından protokol anlaşması Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Kültür ve Turiz Bakanlığı Kütüphaneler ve Yaymlar Daire Başkanı Mehmet Demir imzaladı. Bu kapsamda artık Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamaları rutin bir hizmet olarak sunulacak. İkinci yılında “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulacak. Proje diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırılacak. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, “Akademik camiadan arkadaşlarımızın rehberliğinde belli problemleri yaşayan insanlarımızı kütüphanemizde bu projeyle buluşturacağız. Ve onları bir okuma programı, okuma atölyeleri önereceğiz. Bu aşamada kitabın onlara iyileştirici hale geleceğini umuyoruz.” dedi.


Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıktı: Yaprak sandı ne olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıktı: Yaprak sandı ne olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Tokat'ta manavdan aldığı mandalinaların arasından bukalemun çıkan Özkan Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evinde beslemeye başladı. Bukalemunun üç gündür kendisinde olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Üşüdüğünü, kıvrıldığını görüp sıcak bir ortama girmesi için eve götürmemiz gerektiğini düşündük. İlk gün sıkıntı yaşadık, sonra destek aldık. Hem veteriner hekimlerden hem bu işle ilgili kişilerden yem onayları aldık. Nasıl bir ortama bırakılması gerektiğini öğrendik. Şu an bir sıkıntısı yok ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur, biz de bilmiyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan tezgahından bukalemun çıkan manav, mandalinaların bulunduğu kasaların üzerine, "Dikkat bukalemun çıkabilir" yazısı koydu.


#aktüel
#hayat
#Rami Kütüphanesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...