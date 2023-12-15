Rami’de kitapla terapi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rami Kütüphanesi ve Marmara Üniversitesi’nin ortaklığında hazırlanan “İyileştiren Kütüphaneler Projesi”nin lansmanı, dün Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Kitaplarla iyileşmek anlamına gelen ‘bibliyoterapi’ çalışmalarını içeren proje, ilk altı aylık pilot aşamayı tamamladı. Bu süreçte okuma etkinlikleri, kitap kulüpleri ve rehberlik oturumları gibi çeşitli etkinliklerle desteklenen projede toplamda 8583 kişiye ulaşıldı.
OKUMA GRUPLARINDA İYİLEŞECEKLER
Dün gerçekleştirilen lansman sonrası projenin ikinci altı aylık süreci başlamış oldu. Lansmanın ardından protokol anlaşması Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Kültür ve Turiz Bakanlığı Kütüphaneler ve Yaymlar Daire Başkanı Mehmet Demir imzaladı. Bu kapsamda artık Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamaları rutin bir hizmet olarak sunulacak. İkinci yılında “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulacak. Proje diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırılacak. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, “Akademik camiadan arkadaşlarımızın rehberliğinde belli problemleri yaşayan insanlarımızı kütüphanemizde bu projeyle buluşturacağız. Ve onları bir okuma programı, okuma atölyeleri önereceğiz. Bu aşamada kitabın onlara iyileştirici hale geleceğini umuyoruz.” dedi.