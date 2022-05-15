Reis Bey’in seyircisi tükenmez

Türk edebiyatına derin izler bırakan şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek’in iki eseri izleyiciyle buluşuyor.

Usta edebiyatçının vefatının 39. yılında klasikleşen “Reis Bey” ve “Bir Adam Yaratmak” adlı eserleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gösteriliyor. Reis Bey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı özel programla önceki gün gösterime girdi. Oyun dün akşam da sahnelendi. Üstadın “Bir Adam Yaratmak” adlı eseri ise 17-18 Mayıs’ta gösterimde olacak.

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300 BİN KİŞİ İZLEDİ

Devlet Tiyatroları’nın, son dönemde yerli ve milli oyunlara önem verdiğini kaydeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Necip Fazıl, bizim için önemli bir yazar. Repertuvar hazırlarken Necip Fazıl’ın oyunlarının az olduğunu tespit ettik. Bu nedenle, 2018 yılından beri repertuvarımızda olan Reis Bey oyununu da programımıza dahil ettik. Ankara Devlet Tiyatromuzun çok deneyimli sanatçılarının oynadığı oyun, beş sezondur sahneleniyor. Bugüne kadar 170 temsil yaptı, 85 bin tiyatrosevere ulaştı. Pandemi döneminde de dijital ortamda yayınladık. Toplamda 300 bin izleyiciye ulaştı. Reis Bey, konu itibariyle önemli bir oyun. Seyircisi tükenmedi. Gelecek sezon da devam edecek” dedi.

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YERLİ YAZARLARI ÖNEMSİYORUZ

Türk yazarları çok önemsediklerini belirten Kurt, şöyle devam etti: “Hem klasikleşen Türk yazarlarımızın hem de yeni yazarlarımızın oyunlarını repertuvarımıza almaya özen gösteriyoruz. Amacımız aynı yazarların eserlerini tekrarlamak değil yeni yazarlara imkan açmak.”

Necip Fazıl Kısakürek

Hapisteyken yazdı

Kısakürek’in 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı, yasalara son derece bağlı bir ceza reisinin kendiyle hesaplaşmasının anlatıldığı “Reis Bey” oyunu, Özer Tuna’nın yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye kondu. Kısakürek’in 1937’de Zonguldak’ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan “Bir Adam Yaratmak” adlı eseri ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek.

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