Resmim ancak ruhum doyduğunda tamamlanır

Her eğitimin kendine has katkıları vardır, ancak Türkiye’de aldığım eğitim, yurtdışındaki eğitimden hiçbir şekilde eksik değildi. Salzburg’a, o dönem aldığım özel bir davet üzerine gittim. Corneille ile çalıştım. Orada bulunmak, sadece eğitim almak anlamına gelmiyordu; her müzeye adım atışım, her esere bakışım, her yeni fikir alışverişi benim için bir gelişim fırsatıydı. Sanatta bazı fırsatlar değerlendirilir, bazıları ise değerlendirilmez, ama her iki durumda da sanatçı olarak kendinize bir şeyler katarsınız. Avrupa sanatının geniş ve çeşitlenmiş yapısına bakınca, mutlaka alınacak doğru noktalar, avantajlar olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kazanımları nasıl kullanacağım tamamen benim tercihimdir.