Hayat Sağlık Bakanı Kocadan halk ozanı Nurşaninin tedavisine destek
AKTÜEL

Sağlık Bakanı Koca'dan halk ozanı Nurşani'nin tedavisine destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk ozanı Engin Nurşani ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Halk ozanı Engin Nurşani ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan olan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

  • Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

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