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Sağlıksız tarifler!

Son dönemlerde ‘sağlıklı tarifler’ diye şeker yerine pekmez ve balla yapılan tatlılar hiç de masum değil. Beslenme Uzmanı Canel Öner, pişirilen bal ve pekmezin sağlığımızı tehlikeye attığını ve kansere neden olduğunu söyledi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Sağlıksız tarifler!
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Son zamanlarda bal ve pekmez, sağlıklı yemek tariflerinde en çok kullanılan malzemeler haline geldi. Uzmanlar, masum gözükse de kek, tatlı, kurabiye pişirirken şeker yerine bal ve pekmez kullanmanın vücuda zarar verdiğini söyledi.

Beslenme uzmanı olmayanların verdiği tariflere itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Canel Öner, “Bu, bir akım. Sosyal medyada ne zamandır beslenme uzmanı olmayan kişiler şeker yerine, pekmez ve bal kullanmayı öneriyor. Halbuki kekin içine bir su bardağı pekmez ya da bir su bardağı şeker katmanın farkı yok. Isıl işlem alan bal ya da pekmezde ortaya çıkan ve kanserojen madde HMF direkt bağırsaklara kanser hücresi gibi iletiliyor. Bu da sağlığımızı tehlikeye atıyor” dedi.

KANSERE NEDEN OLUYOR

HMF’nin bir çok hastalığın kaynağı olduğuna dikkat çeken Öner, “HMF, sindirim sistemi ve damar sağlığıyla ilgili kanserlere neden olabilir. Mesane kanseri ya da tümörlere neden olabilir. Bazen hamilelere öneriyorlar, hayret ediyorum. Bir keke şeker yerine 15 tane hurma atıp pişiriyorlar, bir farkı yok. Hamileler için de tehlikeli! Hamilelikte tüketilen yanık pekmez ya da bal ile annenin genleriyle oynanıyor. Sosyal medyada bu tarifleri yayanlar için önlem alınmalı. İnsanların sağlığıyla oynanıyor” diye konuştu.

PEKMEZİ PİŞİRMEYİN

Çiğ halde tüketmenin faydalı olduğunu kaydeden Öner, “Normalde pekmez aslında meyveden elde edildiği için içeriğinde fazlaca demir bulunuyor. Ama biz bunu yaktığımız zaman haliyle kanser yapan ögeler oluşuyor. Bu tatlıları süt ve yulafla çiğ halde tükettiğimiz zaman bir zararı yok. Şeker ihtiyacımızı meyveyi ezerek dondurma yaparak karşılayabiliriz. Donuk ürünlerde dondurma işleminde hiçbir problem yok” ifadelerini kullandı.

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