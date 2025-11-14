Yeni Şafak
Sahipsiz kalan arabayı sarmaşık sardı

Sahipsiz kalan arabayı sarmaşık sardı

04:0014/11/2025, Cuma
Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.
Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahibi 8 yıl önce vefat eden ve zamanla sarmaşıklarla kaplanan park halindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı. Taksicilik yapan Mehmet S'nin o dönem kullandığı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi. O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep etti. Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.


