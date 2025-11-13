Muğla’da atıl araziler biberiye ile canlanıyor

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle atıl arazilerde biberiye üretiminin yaygınlaştırma çalışmalarının hızlandığı belirtildi. Biberiyenin kurak bölgelerinin uyumlu yapısı sayesinde dağıtmak için verimli bir seçenek oluşturulduğu vurgulandı.

Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 bin 523 adet biberiye fidanı dağıtılacak. Yaklaşık 600 bin TL bütçe ile temin edilen bu fidanlar, üreticilere yüz 100 hibeli olarak teslim edilecek.