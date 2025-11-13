Yeni Şafak
Muğla’da atıl araziler biberiye ile canlanıyor

13:1413/11/2025, Perşembe
IHA
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tedavi ve aromatik bitkiler kapsamında yürüttüğü projelerle hem kurak alanlarda üretimi artırmayı hem de kullanımları atıl arazilere ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Projenin temel amacı, küçük aile işletmelerini destekleyerek ilerlemede refah düzeyini artırmak ve Muğla’nın yönetim ekonomisine katkı sağlamak olarak açıklandı.

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle atıl arazilerde biberiye üretiminin yaygınlaştırma çalışmalarının hızlandığı belirtildi. Biberiyenin kurak bölgelerinin uyumlu yapısı sayesinde dağıtmak için verimli bir seçenek oluşturulduğu vurgulandı.

Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 bin 523 adet biberiye fidanı dağıtılacak. Yaklaşık 600 bin TL bütçe ile temin edilen bu fidanlar, üreticilere yüz 100 hibeli olarak teslim edilecek.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sağlanan bu projeyle tarım dışı kalan arazilerin yeniden üretime kazandırılacağını, fuare yeni bir gelir kapısının oluşturulacağını ve Muğla’nın tedavi ile aromatik büyüme pazarının büyümesinin hedeflendiğini ifade etti.

