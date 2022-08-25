Hayat Sahte tereyağın içinde yok yok
AKTÜEL

Sahte tereyağın içinde yok yok

Türk mutfağının önemli malzemelerinden olan ve doğal yağ olarak bilinen tereyağında oynanan oyunlar, pes dedirtti. Piyasa fiyatının çok altında satılan sözde tereyağlarının içerisinde boya, tereyağı aroması, margarin, don yağı ve patates püresi gibi maddeleri konuyor.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Sahte tereyağın içinde yok yok
Arşiv

Türk mutfağının önemli malzemelerinden olan ve doğal yağ olarak bilinen tereyağında oynanan oyunlar, pes dedirtti. Piyasa fiyatının çok altında satılan sözde tereyağlarının içerisinde boya, tereyağı aroması, margarin, don yağı ve patates püresi gibi maddeleri konuyor. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal, genellikle markasız veya merdiven altılı işletmelerin tezgahlarında satılan bu tereyağların vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Diyelim ki, uygun diye eve tereyağı aldık. Evde de kalp damar rahatsızlığı olan bir büyüğümüz var. Bilmeden sağlığını tehlikeye atmış oluyoruz. Firmalar 100 TL’ye tereyağı satmaya çalışırken, sokakta 50 TL’ye satılan yağ sağlıklı değildir” diye konuştu.

Süt ürünlerindeki büyük tuzak: Süte su, tereyağına renklendirici katıyorlar
FOTOĞRAF 16
Title
Son yıllarda vatandaşlar, ambalajlı gıda ürünlerinden uzak durmaya çalışıyor.
Title
Daha sağlıklı olduğunu düşündüğü doğal süt ve süt ürünlerini tercih eden tüketiciler, aldığı süt ile tereyağını ve yoğurdunu evde kendi yapmaya özen gösteriyor.
Title
Ancak bazı fırsatçılar, süt ürünlerine hile karıştırırken hem uzmanlar hem de süt satıcıları vatandaşı uyarıyor.
Title
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, hileli süt ürünlerinin birçok ciddi hastalığı beraberinde getirdiği belirterek, “Hileli süt, normal bir sütün değişik maddelerle vasfının değiştirilmesi. Bu, daha fazla verim elde etmek daha fazla süt miktarı elde etmek için yapılıyor. Bu amaçla soda, karbonat ve kabartma tozu çok sık kullanılan maddeler. Tüketirken anlaşılmıyor belki ama bazı kişilerde birtakım rahatsızlıklar oluşturabilir. Mesela süte kimyasal bir madde olan formalin katılıyor. Kişilerde astım, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlar gösterebilirken, alerjisi yüksek olan kişilerde ölüme bile yol açabilir. Melamin de yine bir kimyasal madde olarak, böbreklerde rahatsızlık yapabilir. Hidrojen peroksit ise gastrit, ishal, karın ağrısı ve bağırsaklarda iltihaba sebep olabilir” dedi.
Title
Bilinen markaların süt ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Göral, “Bunlar daha ziyade, okuduğumuz literatürde Hindistan ve Pakistan'da oluyor. Belki ülkemizde yok ama özellikle Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın, gıda ve kalite kontrolünü yaptığınız biliyoruz. Dolayısıyla marka sütleri almak lazım. Bu markalar bakanlık tarafından denetlendiği için kötü olma ihtimalleri yok. Ancak dışarıda, merdiven altı dediğimiz, ne olduğu bilinmeyen sütleri almamak gerekir” diye konuştu.
Title
Tereyağı ve yoğurtta çeşitli kimyasallar ve gıda boyaları kullanıldığını söyleyen Prof. Dr Göral, “Tereyağını daha fazla elde edebilmek için patates, gıda boyası, mısır özü yağı ve birtakım zeytinyağı, hayvansal yağlar içeren gıdalar kullanılıyor. Bu da tereyağının kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Yoğurda ise nişasta, jelatin ve pektin adı verilen kimyasallar katılıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar evde yoğurt yapmak gerekiyor. Marketten alınan yoğurtlardaki birtakım olumsuz gıdalar, beslenmemizi de olumsuz etkileyebilir. Yeterince yağ, kalsiyum alınmamış olur” ifadelerini kullandı.
Title
Çocukların gelişiminde süt ürünlerinin büyük rolü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Göral, aileleri şöyle uyardı: “Özellikle çocuklar süte çok muhtaçlar. Onların gelişimi için, süt önemli bir gıda. Eğer sütte kimyasal maddeler varsa o çocuk sütteki yağı, proteini ve kalsiyumu yeterince alamaz. Bu da büyüme ve gelişme geriliğini yol açar. Bazı yetişkinlerde de mide, bağırsak, kanlı ishal gibi olumsuz etkiler görülebilir. Bazen ölüme de sebep olabilir.”
Title
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki işletmesinde süt satan Ünal Kurtulmuş ise, gerçek süt ve tereyağının nasıl ayırt edilebileceğini anlattı. Kurtulmuş, “Sütü direkt kaynattığınızda üstünde çıkan kaymak bolsa o süt iyi süttür, hile katılmamış süttür. Sütü güvenilir bir yerden almak her zaman daha iyidir. Sokağa gelen sütçüde karışık süt olabilir sonuçta seyyar olarak satıyor, kanuni de değil. Ama güvendiğiniz, bilinen bir yerden alışveriş yaparsanız sorun riski azalır. Bir sütün litresi ortalama 4,5-5 lira. 10 kilo sütten en az 1 kilo tereyağı çıkar. O da ortalama 45 lira lira eder. Emeği de katarsak 1 kilo tereyağının, imalatçıdan satıcıya gelene kadar oluşacak fiyatı en az 55-60 liradır. Bu fiyatın altında satılan bir ürün yüzde 90 hilelidir. Başka alternatifi yoktur” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Süt ürünlerindeki büyük tuzak: Süte su, tereyağına renklendirici katıyorlar
Son yıllarda ambalajlı gıda ürünlerinden uzak duran vatandaşlar daha sağlıklı olduğunu düşündüğü doğal süt ve süt ürünlerini tercih ediyor. Uzmanlar ise vatandaşları hileli süt ürünlerine karşı uyarıyor. Süte su, tereyağına ise çeşitli renklendiriciler katıldığını söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, “Tüketirken anlaşılmıyor belki ama bazı kişilerde birtakım rahatsızlıklar oluşturabilir. Mesela süte kimyasal bir madde olan formalin katılıyor. Kişilerde astım, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlar gösterebilirken, alerjisi yüksek olan kişilerde ölüme bile yol açabilir” dedi.

Talep artınca sahteleri ortaya çıktı: Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır?
HAYAT
Talep artınca sahteleri ortaya çıktı: Gerçek tereyağ nasıl anlaşılır?
Şampiyonlar Liginde yokuz

Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

​Trabzonspor, Danimarka ekibi FC Kopenhag'a elendi.
Dünyanın sonu değil

'Dünyanın sonu değil'

​Elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Sapık diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşene AK Partiden tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Trabzonspor'u <br>kızdıran Kopenhaglı

Trabzonspor'u
kızdıran Kopenhaglı

Taraftarlar uzun süre tepki gösterdi.

'Sıcaklık 44 dereceyi görecek' diyen uzman iki güne dikkat çekti.

Şırnak'ta eşini ve üç kızını uykusunda öldüren baba tutuklandı.

​'Tapulu arazim' dedi yolu kapattı, gerekçesi pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.