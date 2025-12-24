Yeni Şafak
Sakarya’da uyuşturucuya geçit yok: 3 günde 8 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucuya geçit yok: 3 günde 8 gözaltı

17:1924/12/2025, Çarşamba
IHA
SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede son 3 gün içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 arama dedektörü köpeği ve idarecisi, 19 ekip olmak üzere toplam 147 personelle gerçekleştirdiği operasyonlarda, 8 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerine yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin maddesi, 16.75 gram kokain maddesi, 1.54 gram esrar maddesi, 1.43 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

