Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısı

Gülpınar mesajının devamında “İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırılar ve bölgede giderek artan gerilim karşısında derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Bu gelişmelerin, hâlihazırda hassas bir dengede seyreden bölgesel güvenlik ortamını daha da kırılgan hâle getirme riski taşıdığı açıktır.

Bu kritik süreçte tüm tarafları azami itidal göstermeye, tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere uluslararası hukuka ve evrensel ilkelere riayet etmeye davet ediyoruz. Gerilimi artıracak her türlü eylemin, yalnızca bölge ülkelerine değil, küresel barış ve istikrara da zarar vereceği açıktır.