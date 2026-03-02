Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısı

13:542/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı Yönetim Kurulu Üyesi ve UCLG MEWA Eşbaşkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırılar ve bölgede giderek artan gerilim dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gülpınar, mesajında diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gülpınar mesajının devamında “İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırılar ve bölgede giderek artan gerilim karşısında derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Bu gelişmelerin, hâlihazırda hassas bir dengede seyreden bölgesel güvenlik ortamını daha da kırılgan hâle getirme riski taşıdığı açıktır.

Bu kritik süreçte tüm tarafları azami itidal göstermeye, tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere uluslararası hukuka ve evrensel ilkelere riayet etmeye davet ediyoruz. Gerilimi artıracak her türlü eylemin, yalnızca bölge ülkelerine değil, küresel barış ve istikrara da zarar vereceği açıktır.

Türkiye’nin güçlü diplomasi geleneği doğrultusunda, ihtilafların çözümünde yegâne yolun diyalog ve müzakere olduğuna inanıyoruz. Çok taraflı diplomatik mekanizmaların etkin şekilde işletilmesi ve yapıcı temasların sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Bölgemizde daha fazla istikrarsızlığa mahal verilmemesi adına sağduyunun hâkim olmasını; tansiyonun düşürülmesine ve kalıcı barışın tesisine yönelik diplomatik çabaların güçlendirilmesini temenni ediyoruz” İfadelerine yer verdi.

#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
#Mehmet Kasım Gülpınar
#Çaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Netanyahu'nun ofisi vuruldu mu?