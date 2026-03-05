Yeni Şafak
Şanlıurfa DicleFest'te bir ilk yaşanacak: DicleFest'te teknoloji ve bilim yarışmaları başlıyor

Şanlıurfa DicleFest’te bir ilk yaşanacak: DicleFest’te teknoloji ve bilim yarışmaları başlıyor

5/03/2026, Perşembe
DicleFest kapsamındaki bilim ve teknoloji yarışmaları toplam altı farklı kategoride düzenleniyor.
DicleFest kapsamındaki bilim ve teknoloji yarışmaları toplam altı farklı kategoride düzenleniyor.

Dicle Elektrik, hizmet bölgelerinde gerçekleştirdiği enerji ve teknoloji festivali DicleFest’in dördüncüsünü 14 Mayıs’ta Şanlıurfa’da düzenleyecek. Festivalin bu yılki en büyük yeniliği ise ilk kez düzenlenecek teknoloji ve bilim proje yarışmaları olacak. “Geleceğin Enerjisini Sen Tasarla” temasıyla düzenlenen proje yarışması, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere açık olacak.

Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler gibi kategorilerde düzenlenecek yarışmaya, 5 Nisan 2026 tarihine kadar
üzerinden başvurulabilecek. Finalist projeler ise Şanlıurfa Diclefest alanında sergilenecek ve ödüllendirilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, teknoloji ve insan odaklı projeleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu amaçla hizmet bölgesinde DicleFest’i hayata geçiren şirket, festival serisinin dördüncüsünü 14 Mayıs’ta Şanlıurfa’da düzenleyecek. Festival kapsamında bu yıl gençlere bilim ve teknolojiyi sevdirmek ve bu alanlarda üretimlerini teşvik etmek amacıyla yeni bir proje yarışması da başlatıldı. “Geleceğin Enerjisini Sen Tasarla” mottosuyla düzenlenen proje yarışmasına, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ekiplerini kurarak katılabilecek.

Başvurular 5 Nisan’a kadar yapılabilecek

DicleFest kapsamındaki bilim ve teknoloji yarışmaları toplam altı farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma ekibini kuran öğrenciler, 5 Nisan’a kadar
üzerinden başvurularını yapabilecek. Finale kalan ekipler projelerini Şanlıurfa DicleFest’te sergileme şansı bulurken, kendi kategorilerinde ilk üçe girenler ödüllerini yine festival kapsamında düzenlenecek törenle alacak. Gençlerin hem yaratıcılıklarını hem de teknik becerilerini sergileyebilecekleri proje yarışmalarında toplamda 1 milyon TL’ye yaklaşan para ödülü olacak. Dereceye girenlere tablet ve dizüstü bilgisayar gibi ödüller de verilecek.

Her yaş grubuna özel yarışmalar

İlkokul öğrencileri ‘Suyumuz, Enerjimiz, Geleceğimiz” temalı resim yarışmasında su ve enerji tasarrufuna dikkat çeken çalışmalarıyla, ortaokul öğrencileri ‘Su Kahramanları Görevde’ başlığı altında hikayeleriyle yarışmaya başvurabilecek. Lise düzeyinde ise ‘Tarımda Verimli Enerji Kullanımı’ proje yarışması altında akıllı tarım uygulamaları ve yenilenebilir enerji entegrasyonu üzerinden çalışmalar yürütülebilecek. ‘Verimli Enerji ile Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları’ kategorisinin alt başlıklarında ise akıllı şehirler, enerji verimliliği ve elektrikli ulaşım çözümlerine ait projeler sunulabilecek. Üniversiteden başvuru yapmak isteyen ekipler de ‘Dijital Dönüşüm ve Enerji’ ile ‘Verimli Enerji ile Çalışan Fikirler’ başlıkları altında enerji sektöründe dijitalleşme, veri analitiği, akıllı enerji yönetimi ve inovasyon odaklı projeleriyle yarışmaya katılabilecek.

Başvurular başladı, büyük final Şanlıurfa’da

Başvuruların 5 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanmasının ardından ön eleme ve yarı final süreçlerine geçilecek. Finale kalan projeler ise 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde açıklanacak. Büyük final ve ödül töreni ise 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek DicleFest kapsamında gerçekleştirilecek.

