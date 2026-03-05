Şanlıurfa DicleFest’te bir ilk yaşanacak: DicleFest’te teknoloji ve bilim yarışmaları başlıyor

DicleFest kapsamındaki bilim ve teknoloji yarışmaları toplam altı farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma ekibini kuran öğrenciler, 5 Nisan’a kadar

üzerinden başvurularını yapabilecek. Finale kalan ekipler projelerini Şanlıurfa DicleFest’te sergileme şansı bulurken, kendi kategorilerinde ilk üçe girenler ödüllerini yine festival kapsamında düzenlenecek törenle alacak. Gençlerin hem yaratıcılıklarını hem de teknik becerilerini sergileyebilecekleri proje yarışmalarında toplamda 1 milyon TL’ye yaklaşan para ödülü olacak. Dereceye girenlere tablet ve dizüstü bilgisayar gibi ödüller de verilecek.