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Savaşçı anneler

Anneler Günü’nde kocalarından şiddet gördüğü için boşanan annelerin, çocuklarına olan sevgileriyle hayata tutunma hikayelerine kulak verdik. ‘Ölmeni istiyorum’, ‘Boşanırsan seni öldürürüm’ gibi tehditlerle hayatları kararan bir yorgan iki tabakla evsiz kalan kadınların evlatları yaşam ışıkları oldu.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Savaşçı anneler
Zehra Tosun

Anneler Günü’nde kocalarından şiddet gördüğü için boşanan annelerin, çocuklarına olan sevgileriyle hayata tutunma hikayelerine kulak verdik. ‘Ölmeni istiyorum’, ‘Boşanırsan seni öldürürüm’ gibi tehditlerle hayatları kararan bir yorgan iki tabakla evsiz kalan kadınların evlatları yaşam ışıkları oldu.

Havva Bozkurt
Havva Bozkurt

YAŞAMA TUTUNMA SEBEPLERİM

  • Sabaha karşı 03.00’da şiddet gördüğü evden iki çocuğunu da yanına alarak kaçan Havva Bozkurt, yaşadığı zorlu ayakta kalma mücadelesine rağmen sekiz yıldır iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor. Temizlik yaparak kazandığı parayla iki kızını okutan Bozkurt, “Çocuklarımın o evde hasta büyümesini istemedim. Yirmi günlük bebeğim ve ilkokula giden kızımı yanıma alarak sadece cebimde 5 TL’yle gece sabaha karşı 03.00’te evden kaçtım. Bodrum kat bir ev buldum. Temizlik yaparak onları büyüttüm. Sabahlara kadar onlara sarılıp ağlardım. Yaşama tutunma sebebim çocuklarım. Şimdi büyük kızım üniversiteye gidiyor küçük kızım ortaokulda” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMI ALIP KAÇTIM

Evliliği kaçış olarak görüp 17 yaşındayken evlenen Zehra Tosun da, “Zamanla kıskançlıklar olmaya başladı. Kıskançlıklar şiddeti beraberinde getirdi. İki çocuğum oldu. Şiddet devam etti ama ailem boşanmamı istemedi. Ne yapayım derken, elimde iki tabak bir battaniyeyle 10 ile 9 yaşındaki kızlarımı da aldım evden çıktım. Sokakta kaldık. İş buldum, çay servisi yapıyorum. Liseyi açıktan tamamlamaya başladım. İki aydır kendi paramı kazanıyorum. Kızlarıma ilk kazandığım parayla dışarıdan yemek aldım. O kadar mutlular ki... Onlar benim yaşama tutunma nedenim” diye konuştu.

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