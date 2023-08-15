Seçemediklerine karşı çıkıyorlar

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonrası oyuncu Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’ne atanmasının yankıları sürüyor. Bu kararın ardından tiyatro camiası ikiye bölündü. Bir kesim Karadağlı’nın göreve gelişini tebrik ederken diğer kesim ise oyuncunun eski olaylarını büyüterek hedef gösterdi. Sadece hedef göstermekle de kalmayıp, tiyatroculuğu da sorgulandı.

Karadağlı’nın yeni görevinin hazımsızlığı sadece birkaç eleştiriyle de sınırlı kalmadı. Meslektaşları görev değişikliğinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medyada paylaştığı videoyla milyonlara duyurdu. BKM oyuncularından Metin Pıhlıs, Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken, Karadağlı’nın yeni göreviyle alay etti. Oyuncular, yeni DT müdürünün rol aldığı “Çocuklar Duymasın” dizisindeki repliklerini kötü bir taklitle “Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşarak dalga geçti. Grubun paylaşımı Twitter ve Instagram’da Karadağlı’ya saygısızca davranılması üzerinden eleştirildi.

DT’deki görev değişikliğine ilişkin konuşan Tiyatro Oyuncuları Derneği (TODER) başkanı ve tiyatrocu İsmail Yeşilbağ, Karadağlı’ya yapılanları haksız buldu. Yeşilbağ, atanmış kişileri eleştirenlere yüklenerek “Türkiye’de, sanatla iştigal eden kesim, elitist bir düşünce sistemine bağlı. Kendilerini seçkin görüp, seçimle gelmiş yöneticilerin atama yetkisinin olmadığını düşünürler. Seçimlerini yapmak isteyerek, atamalara karşı çıkarlar. Bu faşist bir düşünce sistemi. Tamer Bey’i eleştirmek için ellerinde haklı pek bir malzeme yok. Asıl söylemek istedikleri şu: ‘Biz tiyatrocuyuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’nü seçimle gelmiş devlet başkanı değil, biz seçelim.’ Bugüne kadar atanmış kişilere baktım, Tamer Bey görev için en ideal kişi. Tamer Bey yaptığı işlerin zekatını verse onları eleştirenlerin bir kısmının onun kadar sektörde emeği olmadığını görürüz” diye konuştu.