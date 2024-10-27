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Şehir rehberi

Şehir rehberi

Latife Beyza Turgut
04:0027/10/2024, Pazar
G: 26/10/2024, Cumartesi
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Kaligrafi ile “Hiç” atölyesi

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, birbirinden ilgi çekici ve eğitici atölyelerine kaldığı yerden devam ediyor. Kaligraf Narges Yılmaz ile “Farsça Kaligrafi Atölyesi” 3 Kasım Pazar günü başlıyor. Üç hafta sürecek atölyede atılımcılar ‘Hiç’ kelimesi tasarımı üzerine çalışıyor. Her yaştan, her seviyeden katılıma açık olan atölye sonunda ise katılımcılara Dijital Katılım Belgesi takdim edilecek. Atölye sonunda katılımcılar, kendi üretmiş oldukları özgün eserleriyle atölyeden ayrılacaklar.


Pera’da “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri’nde yeni sezona “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” ile başlıyor. Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın misafir solistleri Burcu Göktürk ve Burak Savaş olacak. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenleniyor. “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseri, 27 Ekim Pazar saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.


Üsküdarlı Falanca’nın gerçeküstü serüveni

Ali Sürmelioğlu’nun deneysel mozaik romanı, “Üsküdarlı Falanca ve Feşmekânları” Ketebe Yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluştu. Üsküdarlı Falanca’nın tarihte salındığı, beklenmedik karşılaş-malarla okuru şaşırttığı gerçeküstü bir serüveni anlatan roman, okuru sultanın sofrasına, paşalar divanına, beyler meclisine, şeyhler meydanına, müderrisler minderine buyur ediyor.


Ayverdiler’in hikâyesi

“Bir Âilenin Kısa Hikayesi- Ayverdiler” kitabı Kubbealtı Neşriyat yayınları arasından okuyucuya sunuldu. Samiha Ayverdi’nin torunu, Kubbealtı Vakfı Başkanı Sinan Uluant’ın kaleminden çıkan eser, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbullu bir ailenin “içten” tarihini konu ediniyor.İmparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş, I. ve II. Cihan Harpleri, Balkan Harbi, İstiklâl Harbi, Trablus, Yemen, Kafkas Cepheleri, İstanbul’un işgali, Sultanahmet Mitingi, açlık, yokluk ve kıtlık zamanları, Harp Zenginleri ve nicelerini görmüş, yaşamış bir âile olan Ayverdi Ailesi’nin hikâyesini anlatan eser; devletine, millî ve mânevî değerlerine sımsıkı bağlı, Türklük ve Müslümanlık şuurundan bir an bile kopmamış, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e köprü insanların yaşamını gözler önüne seriyor.



Sayıların ardındaki Filistinli hayatlar

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin hikâyelerini konu alan “Ben Bir Sayı Değilim” sergisi, Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde ziyarete açıldı. Serginin küratörü Şeyma Kasap, “Eserlerde İsrail zulmünün acımasızlığını, açlığın, yokluğun ve ambargonun çaresizliğini, çocukların yaşam ve oyun hakkının ellerinden alındığını ve tabii ki bize Allah’ı, imanı ve izzeti en güzel şekilde gösterdikleri anları anlatmaya çalıştık” diyor. Sanatçı Gökhan Özdemir ise “Ziyaretçilerin acıya sahip çıkmasını, bir an bile unutmamalarını isterim. Çünkü unutmaya başlarsak; ümmeti bir sayı yığınının altına, kendi ellerimiz ile bir kerede biz gömmüş oluruz” ifadelerini kullanıyor.

104 yıldır hayırda yarışıyor

Konya'nın ileri gelen İş İnsanlarından Halil İbrahim Sayar Geçtiğimiz hafta 104 yaşına bastı. babasının başlattığı hayır işini sürdüren Sayar, yaşına rağmen hayırda yarışmaya devam ediyor. İlk olarak İnönü döneminde boşaltılan, yıkılan tarihi camileri tamirle bu işe başlayan Sayar, “Babam Sıdkı Sayar, Konya’nın hayır sahiplerinden birisi idi. Her hayır işinde bulunmaya çalışırdı. Babamın vefatından sonra babamın görevini üstlendim. Halk da tamiri gereken cami, mescit gibi tarihî ve dinî eserlerin onarımı için bana müracaat etmeye başladı" diyor. Konya İmam Hatip Lisesi'ni babasının ve arkadaşlarının yaptırdığını kendisinin de Yüksek İslam Enstitüsü'nü Konya'ya yaptırdığını anlatan Sayar, Menderes'in Konya'ya okulun temelini atmak için geleceği gün ihtilal yapıldığını söylüyor.





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