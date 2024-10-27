Şehir rehberi

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin hikâyelerini konu alan “Ben Bir Sayı Değilim” sergisi, Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde ziyarete açıldı. Serginin küratörü Şeyma Kasap, “Eserlerde İsrail zulmünün acımasızlığını, açlığın, yokluğun ve ambargonun çaresizliğini, çocukların yaşam ve oyun hakkının ellerinden alındığını ve tabii ki bize Allah’ı, imanı ve izzeti en güzel şekilde gösterdikleri anları anlatmaya çalıştık” diyor. Sanatçı Gökhan Özdemir ise “Ziyaretçilerin acıya sahip çıkmasını, bir an bile unutmamalarını isterim. Çünkü unutmaya başlarsak; ümmeti bir sayı yığınının altına, kendi ellerimiz ile bir kerede biz gömmüş oluruz” ifadelerini kullanıyor.