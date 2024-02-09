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Hayat

Selahaddin dizisi için nefesler tutuldu: İslam toprağı Askalan Haçlı zulmünden kurtarıldı

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, Kudüs'ün Haçlılardan kurtarılmasını ve Komutan Selahaddin Eyyubi'nin destansı hikayesini anlatmaya devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 11. bölümünde; Askalan'ı fetheden Selahaddin Eyyubi, "Yer ve gök şahit olsun ki, hak geldi, batıl zail oldu" der ve Haçlı bayrakları indirilerek İslam sancağı asılır. Bu sırada Haçlıların Gazze'deki Müslümanları katletmesinin ardından, "Gazze’ye, Kudüs’e ve zulüm altındaki bütün İslam diyarlarına müjde verin; savaş başlıyor!” sesleri yükselir. Selahaddin Eyyubi, Yahudi krallığının kurulmasının önüne nasıl geçecek? Başrollerini Uğur Güneş ile Dilin Döğer’in paylaştığı dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:39 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 11:22 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünde Askalan fethedildi.
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünde Askalan fethedildi.

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her pazartesi, tarihi ve epik atmosferiyle izleyicileri geçmişin derinliklerine götürerek unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor. 5 Şubat'ta yayımlanan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşan dizi, Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtaran Komutan Selahaddin Eyyubi'nin destansı hikayesini anlatmaya devam ediyor.


Selahaddi dizisinin son bölümde neler yaşandı?

Beklenmedik bir mucize gerçekleşti ve Karategin’in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulundu. Karategin’in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulundu. Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin’i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin’in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalandı. Askalan fethedildi. Gabriel ise Selahaddin’e yaptıklarının hesabını verdi. Bir anda Dağın Efendisi ortaya çıktı ve Gabriel’i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtardı. Selahaddin ise her ne kadar Askalan’ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardı o da Süreyya. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölümde Askalan’da düşmanlarının elinde esaret altında olan Süreyya son nefesini verdi. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin zamanla yarışmaya başladı.


Askalan fethediliyor!

Askalan Haçlı zulmünden kurtarılıp fethedildi. Askalan'ı fetheden Selahaddin Eyyubi,
"Yedi iklim, dört deniz, yer ve gök şahit olsun ki; Hak geldi, batıl zail oldu. Gazze’ye, Kudüs’e ve zulüm altındaki bütün İslam diyarlarına müjde verin. Bugün galip gelen kılıçlarımız yarın oralarda galebe çalacak!"
der ve Haçlı bayrakları indirilerek İslam sancağı asılır.

Yeni bölümde; Selahaddin Eyyubi, Haçlıların Yahudi krallığı kurma ve Gazze'yi işgal etme planlarının önüne nasıl geçecek? Başrollerini Uğur Güneş ile Dilin Döğer’in paylaştığı dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.



#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#TRT 1
#Askalan
#Kudüs
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