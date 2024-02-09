Selahaddin dizisi için nefesler tutuldu: İslam toprağı Askalan Haçlı zulmünden kurtarıldı

Beklenmedik bir mucize gerçekleşti ve Karategin’in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulundu. Karategin’in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulundu. Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin’i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin’in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalandı. Askalan fethedildi. Gabriel ise Selahaddin’e yaptıklarının hesabını verdi. Bir anda Dağın Efendisi ortaya çıktı ve Gabriel’i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtardı. Selahaddin ise her ne kadar Askalan’ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardı o da Süreyya. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölümde Askalan’da düşmanlarının elinde esaret altında olan Süreyya son nefesini verdi. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin zamanla yarışmaya başladı.