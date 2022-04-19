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Hayat Selçuk Bayraktardan yeni paylaşım Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
AKTÜEL

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

Geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya-i Kebir Cami'nde yaptığı iftar çok konuşulan ve mütevazi tavrı ile gündem olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu kez iftarı annesi Canan Bayraktar ile açtı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Bayraktar, “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktardan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Bayraktar'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’nde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar çok konuşuldu. Ayasofya Cami’si önünde mütevazi iftarı ile kaldırıma oturarak orucunu açan Bayraktar’dan yeni paylaşım geldi.

BAYRAKTAR BU SEFER İFTARINI ANNESİ İLE YAPTI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü iftarını annesi Canan Bayraktar ile açtı. İş yerinde yine mütevazi bir şekilde yapılan iftar sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Bayraktar o anları “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar kumanda odasında oruç açarken Akıncı B 35.000 feet irtifada uçtu
OYNAT 03:30
Selçuk Bayraktar kumanda odasında oruç açarken Akıncı B 35.000 feet irtifada uçtu
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu'da performans dayanım test uçuşu yapan Bayraktar Akıncı B'nin görüntülerini paylaştı. Bayraktar, Çorlu hava üssündeki görevlilerle kumanda odasında iftar yaparken, Akıncı B ise 35.000 feet yükseklikte uçuşuna devam etti. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, 'Akıncı B performans dayanım test uçuşu... Akıncı da orucunu 35.000 feette bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar...' notunu düştü.


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