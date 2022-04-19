Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık Geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya-i Kebir Cami'nde yaptığı iftar çok konuşulan ve mütevazi tavrı ile gündem olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu kez iftarı annesi Canan Bayraktar ile açtı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Bayraktar, “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

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