Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’nde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar çok konuşuldu. Ayasofya Cami’si önünde mütevazi iftarı ile kaldırıma oturarak orucunu açan Bayraktar’dan yeni paylaşım geldi.
BAYRAKTAR BU SEFER İFTARINI ANNESİ İLE YAPTI
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü iftarını annesi Canan Bayraktar ile açtı. İş yerinde yine mütevazi bir şekilde yapılan iftar sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Bayraktar o anları “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.
Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık...🌹 pic.twitter.com/D7KO1ghMvD
Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık...🌹 pic.twitter.com/D7KO1ghMvD— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 18, 2022