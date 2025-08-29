Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarından görkemli kapanış

Yaz Spor Okullarında antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler branşlarında lisanslı müsabık sporcu haline geliyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden birçok milli sporcu, spor okullarından yetişerek önemli başarılara imza atıyor. Bu dönem 15 farklı branşta 14 bin 759 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Spor Okulları görkemli bir kapanış programı ile tamamladı. Selçuklu Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen programda havai fişek, ışık gösterileri ve DJ performansıyla adeta festival alanı oluştu. Etkinlikte yaz spor okullarında eğitim gören öğrenciler ve aileleri unutulmaz bir gece yaşadı.

“Çocuklarımız hem yeteneklerini geliştirdi hem de disiplin, takım ruhu, özgüven ve dostluk gibi hayatın en önemli değerlerini kazandı”

Selçuklu Yaz Spor Okullarında başarılı bir dönem geçiren çocukları yürekten kutladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu yıl yaz spor okullarımızda 14 bin 759 evladımız uzman antrenörlerimizin eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Çocuklarımız 15 farklı branşta hem yeteneklerini geliştirdi hem de disiplin, takım ruhu, özgüven ve dostluk gibi hayatın en önemli değerlerini kazandı. Sağlıklı bireyler olmanın yanı sıra sorumluluk almayı, birlikte başarmayı ve hedeflerine adım adım ilerlemeyi öğrendiler. İnanıyorum ki bu kazanımlar, evlatlarımızın hem bugünlerine hem de yarınlarına ışık tutacak en değerli rehber olacak. Yaz Spor Okullarımızın dönemi sona eriyor ancak önümüzde Kış Spor Okulları kayıtlarımız var. Kayıtlar inşallah 10 Eylül’de başlayacak ve çocuklarımız 7 ay boyunca bu programlarda spor faaliyetlerine devam edecek” dedi.

“Son 6 yılda 140 bin 918 öğrencimiz, bu okullarımızdan faydalanarak sporu yaşamlarının bir parçası haline getirdi”

Selçuklu Spor Okullarının sadece bir spor eğitim merkezi olmadığını, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, onların sosyalleşmelerini, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlayan büyük bir aile ortamı olduğunu belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “15 branş, 35 tesis, 60 spor salonu ve günlük yaklaşık 15 bin öğrenci kapasitesi ile Selçuklu Spor Okulları, bugün Türkiye’nin en kapsamlı spor okulları arasında yer alıyor. Son 6 yılda 140 bin 918 öğrencimiz, bu okullarımızdan faydalanarak sporu yaşamlarının bir parçası haline getirdi. İşte bu rakamlar, Selçuklu’da sporun adeta bir yaşam kültürüne dönüştüğünün de en güzel kanıtı. Üstelik çocuklarımız spor okullarımızda tek bir branşla da sınırlı kalmıyor; yaz döneminde farklı, kış döneminde farklı branşlarda spor yaparak kendilerini farklı alanlarda da geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Spor okullarımıza olan bu yoğun ilgi hem bizi mutlu ediyor hem de motive ediyor. Ancak kayıt dönemlerinde talep öylesine yüksek oluyor ki kontenjanlarımız yetersiz kalabiliyor. Online kayıt sistemimizi açtığımızda kontenjanlarımız 15 bin olmasına rağmen yaklaşık 30 bin öğrenci aynı anda sisteme giriş yapıyor. Bu tablo da bize açıkça şunu gösteriyor, mevcut kapasitemiz spor okullarımıza olan talebi ve ihtiyacı maalesef şu anda artık karşılayamıyor. İşte bu noktada Selçuklumuz için büyük önem taşıyan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz inşallah hızlı bir şekilde devreye girecek. Yapımını hızla sürdürdüğümüz bu tesisimiz tamamlandığında kapasitemizi iki katına çıkararak 15 bin yerine 30 bin öğrencimize spor yapma imkanını inşallah Selçuklumuzda sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sporu daha fazla yaygınlaştırmak, daha fazla çocuğumuzu spora buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Selçuklu Belediye Spor Kulübü bünyesinde Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri elde eden pek çok sporcunun Selçuklu Spor Okullarından yetiştiğini, eğitim aldığını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Şu an kariyerini kulubümüz bünyesinde hem sporcu hem de antrenör olarak devam ettiren pek çok spor okulu mezunumuz var. Yine Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev alan sporcu ve antrenörlerimiz de var. Burada çok küçük yaşlarla başlayan bu yolculuk, hem kişisel hem de toplumsal başarılarla taçlanıyor. Sporla tanışan evlatlarımız disiplin, azim ve özgüvenle yetişirken elde ettikleri başarılarla da şehrimizin ve ülkemizin gururu oluyor. Onların her bir adımı Selçuklumuzun spor vizyonuna katkı sunuyor. Geleceğe dair umutlarımızı da daha güçlendiriyor. Selçuklu Belediyesi olarak sporu daha fazla yaygınlaştırmak, daha fazla çocuğumuzu spora buluşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sporun merkezi haline getirdiğimiz Selçuklumuzu inşallah olimpiyatlara sporcu yetiştiren ülkemizin uluslararası alanındaki başarılarından katkı sunan önemli bir merkez haline getirmeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.





Konuşmaların ardından Selçuklu Yaz Spor Okullarında eğitim veren antrenörlere protokol tarafından plaket takdim edildi. Gece devam eden programda çocuklar ve aileleri gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu.



