‘Sesli Adımlar’ engelleri aşıyor

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi’nde Sesli Adımlar isimli uygulamasını kullanıma sundu. Mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulama “Sesli Adımlar” ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında uygulamanın yönlendirmesiyle engelleri aşan bir deneyim yaşayacak. Türkçe ve İngilizce ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar, AKM’nin ana ve alt girişiyle otopark dahil tüm girişlerden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ve kafelerin yanı sıra opera salonunda dış ve iç kapılardan, acil çıkışlara kadar sesli ve basit ikonlarla yönlendirme sağlıyor.

TÜM OPERATÖRLERDEN ÜCRETSİZ

Uygulama, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde de görme ve işitme engelli ziyaretçilere yönlendirme imkanı tanıyor. Operatörden bağımsız olarak akıllı telefonlarda ücretsiz kullanılabiliyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, uygulamanın AKM’nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu’na sesli yönlendirme sağladığını belirterek, uygulamanın tüm operatörlerden, ücretsiz olarak indirilebileceğini söyledi.

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AKM’de “Sesli Adımlar” uygulamasını deneyimleyen görme engelli kullanıcı Ali Öztürk “Atatürk Kültür Merkezi’ni görme ve işitme engelli birinin, kimsenin yardımı olmadan ziyaret edebilmesi çok anlamlı. Uygulama, kültür merkezinin iç ve dış mekanlarında dilediğimiz gibi hareket edebilmemize olanak sağlıyor.”

Türk Telekom, 3 aralık Dünya Engelliler Gününde AKM’de çok anlamlı konser, sanat atölyeleri ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.