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Hayat Sevgilisini öldüresiye dövüp, dehşeti yaşattı RUBATO grubunun solisti Özer Arkuna soruşturma
AKTÜEL

Sevgilisini öldüresiye dövüp, dehşeti yaşattı: RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'a soruşturma

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığında olduğu B.Y, Arkun’un kendisini darp ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfade veren B.Y, "Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu. Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti. Kabul edince hastaneye götürdü. Hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim" dedi. B.Y., Arkun’un yerdeki kanları temizlediği görüntüleri de savcılığa sundu.

Haber Merkezi DHA
RUBATO grubunun solisti Özer Arkun, eski sevgilisi B.Y'ye 4 ay yaklaşamayacak.
RUBATO grubunun solisti Özer Arkun, eski sevgilisi B.Y'ye 4 ay yaklaşamayacak.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un sevgilisi B.Y., evlilik hazırlığında olduğu Arkun'un kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan B.Y. ifadesinde, Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle, tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti. B.Y. "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım" dedi.

Gökhan Özoğuz'dan kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e destek mesajı: Tanıyanlar bilir
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Gökhan Özoğuz'dan kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e destek mesajı: Tanıyanlar bilir

Kendisini odaya kilitleyerek korudu

Kendisini yatak odasına kilitleyerek koruma altına aldığını söyleyen B.Y., "10-15 dakika özür diledi. Kapıyı açtığımda öpmeye çalıştı, benden uzaklaşmasını istediğimde ise kafama suratıma yumruk attı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götüreceğini söyledi. Hastaneye gittik. Korktuğumdan merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim" iddiasında bulundu.

KADEM'in kadına şiddet klibi tıklanma rekoru kırdı
OYNAT 01:33
KADEM'in kadına şiddet klibi tıklanma rekoru kırdı
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir video hazırladı. #CinsVarCinsVar isimli kampanyada doğal yaşamdan ilham alınarak hazırlanan ve doğadaki erkek cinsin dişisine gösterdiği özen ve itinayı vurgulayan videolarla şiddete dikkat çekilmesi hedeflendi.



Aile Mahkemesi'nden uzaklaştırma

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, B.Y.'nin başvurusu üzerine Özer Arkun'un 4 ay süre ile B.Y.'nin konutuna ve işyerine yaklaşmaması, iletişim aralarıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.

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Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi: 3 şehit
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Sakarya Valisi Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine geldi. Bakan Soylu, "Patlama tam boşaltma sırasında meydana geldi. 11 Jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralı" dedi.
Şizofren Zayed: Dubai’nin var olmayan insanlarla kurduğupropaganda dünyası
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Şizofren Zayed: Dubai’nin var olmayan insanlarla kurduğu propaganda dünyası

7 Temmuz 2020 günü Daily Beast’te Adam Rawnsley imzasıyla ‘Aşırı Sağ Amerikan medyası Ortadoğu Propaganda makinasının tuzağına düştü' formatında dosya bütün dünyada büyük ses getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Batılı medya platformlarını aptal yerine koyduğu ortaya çıktı. Var olmayan kişiler üzerinden kurguladıkları sahte karakterler tam 46 medya kurumunda 90 makale yazmış. Kurguladıkları sahte karakterlerin kimisi akademisyen kimisi bakanlık görevlisi. Kimisi Finli bir iş adamı kimisi ünlü Japon profesör. Beş benzemezin ortak noktası ise tutkulu bir Türkiye düşmanlığı. Katar ve İran’dan da nefret eden bu ‘uzman’ grubu özellikle Libya’da Türkiye’nin kazandığı mevzilerden sonra bütün enerjilerini Türkiye’ye yoğunlaştırmış durumda.

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