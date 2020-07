Sevgilisini öldüresiye dövüp, dehşeti yaşattı: RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'a soruşturma Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığında olduğu B.Y, Arkun’un kendisini darp ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfade veren B.Y, "Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu. Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti. Kabul edince hastaneye götürdü. Hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim" dedi. B.Y., Arkun’un yerdeki kanları temizlediği görüntüleri de savcılığa sundu.

