Sigarayı bıraktıran poliklinik

Türkiye'de her yıl 9 Şubat, "Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre dünya genelinde tütün kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle yılda 8 milyondan fazla insan yaşamını yitirirken, Türkiye'de de tütün ürünleri en yaygın bağımlılık yapıcı maddeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımını bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve 467 Sigarayı Bırakma Polikliniği aracılığıyla destek sağlıyor.

TESTLER YAPILIYOR

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigara Bırakma Polikinliği, her yıl yüzlerce insanı sağlıklı bir hayata kavuşturmak için çeşitli yöntemler uyguluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşegül Erinç, polikliniğe başvuran hastalar için nasıl bir yol izlediklerini anlattı. Erinç, “Normalde vatandaşlar Alo 171 hattını arayarak randevu alabiliyorlar, ancak biz telefonun dışında buraya ayaktan başvuran hastalara da randevu veriyoruz. Polikinlikte görevli doktorumuz hastaların ilk başvurusunda onların ayrıntılı muayenelerini kardiyak muayenelerini ve göğüsle ilgili görüntüleme yöntemlerini tetkiklerini yapıyor. Daha sonra ayrıntıları konuşuyoruz. Kronik hastalıkları var mı, kaç senedir sigara içiyor gibi konuları konuşup testlerimizi yapıyoruz. Sağ Gençlik, dediğimiz bir nikotin bağımlılık testimiz var. Buradaki sorulara verdikleri yanıtlarla nikotin bağımlılık derecelerini ölçmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

ARALIKLARLA KONTROL

Erinç, “Eğer sigarayı bıraktırma tedavilerine uygun bulduysak hastalara nikotin tedavisi ya da sigara bıraktırma için kullandığımız tablet formundaki ilaçlar veriyoruz. Ancak bu tedavilere uygun olmayacak başka bir kronik hastalıkları varsa, başka bir tedavi seçebiliyoruz. Nikotin yapıştırma bandı şeklinde ya da nikotin sakızı şeklinde kullanılan tedaviler olduğu gibi bir de oral tablet formunda daha çok artrit depresyon niteliği olan oral ilaçlar da mevcut. Belirli aralıklarla hastalarımızı çağırarak tedaviyle alakalı herhangi bir yan etki olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sigara bıraktırma polikliniğimizde de yüzde yetmiş, seksen oranında başarılı sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni tehdit elektronik sigaralar

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Dr. Sedat Altın da son zamanlarda özellikle gençleri ve çocukları hedef alan elektronik sigara şirketlerine karşı uyararak “Bunlar gerçekten sigara enstitüsünün oyunları. Özellikle büyüklerde tütün tüketiminde azalma var. Ancak şu anda çocuklar, çocuk yaşta sigaraya başlayanlar, elektronik sigara dediğimiz ve de bazı değişik aromalı satılan elektronik sigaralar büyük bir tehdit. Bunları kullanan çocuklarda sigara bağımlılığı oluşuyor.” dedi.







