Sincanlı gençlerin ders durağı: Millet kıraathaneleri

İlk olarak 2018 yılında hizmete açılan Millet Kıraathaneleri, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir çalışma alanı haline geldi. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan Millet Kıraathaneleri; geniş çalışma salonları, kitaplıkları ve internet erişimiyle öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışmasına imkân sağlıyor.

Gençlerin yoğun talebi üzerine Sincan Belediyesi kıraathanelerin sayısını yıllar içinde artırdı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede herkesin evine yürüme mesafesinde bir çalışma alanı oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek şu an millet kıraathanesi sayısını 12’ye yükselttiklerinin altını çizdi. Başkan Ercan, “Tek derdimiz evlatlarımızın kıraathanelerimizde kendilerini evinde gibi hissetmeleri. Gençler bu ülkenin geleceği. Sizler bizim için her zaman değerlisiniz.” diye konuştu.

5 Kıraathanede “Gece Modu” Uygulaması

Öğrencilerin özellikle sınav dönemlerinde gece saatlerinde de ders çalışabilmesi için 5 Millet Kıraathanede “gece modu” uygulaması başlatıldı. Merkez, Fatih, Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim ve Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathaneleri 24 saat boyunca hizmet vererek gençlere güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.

Ücretsiz İkramlar ve Sosyal Etkinlikler

Sincan’da gençlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Millet Kıraathaneleri, hem akademik başarıya katkı sağlıyor hem de ilçede kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesine destek oluyor.

Millet Kıraathaneleri yalnızca ders çalışma alanı sunmakla kalmıyor. Kıraathanelerde öğrencilere ücretsiz çay, kek ve çorba gibi ikramlıklar; ayrıca Ramazan ayında da sahur ve iftar yemeği sunuluyor. Bunun yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları ve çeşitli eğitim etkinlikleri de düzenleniyor.



