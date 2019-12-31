Sinema oyuncusu Göbeklitepe’yi beyaz perdeye taşımak için destek bekliyor!

1959 yılında çekilen ve başrollerini Hüseyin Peyda’nın oynadığı ‘Kaderim Böyle İmiş’ filminde çocuk oyuncu olarak rol alarak sinema dünyasına giren sinema oyuncusu Bekir Felhan, Mem-u Zin dizisinde ise 56 bölümde rol aldı. Bugüne kadar 30’u aşkın dizi ve sinema filminde oynayan Felhan, son yıllarda ünlü aktör Anthony Quinn’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

HAYAT 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çekilen birçok dizi ve sinema filminde rol alan Felhan, bölgede yaşanan olaylardan dolayı sinema işleri azalınca işsiz kaldı. Tarihi Gümrükhanı’nda seyyar tezgah kurup tespih satarak geçimini sağlayan oyuncu Felhan, 60 yıllık sinema tecrübesiyle başta Göbeklitepe ve Balıklıgöl olmak üzere bölgede yaşanan olayları Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle beyaz perdeye taşımak istiyor.

Felhan, Kültür ve Turizm Bakanlığından destek bekliyor.

“60 yıllık tecrübemle yeni projeler için destek bekliyorum”

Şanlıurfa’nın tarihini ve kültürünü beyaz perdeye taşımak için destek isteyen sinema oyuncusu Bekir Felhan, şu şekilde açıklamada bulundu: