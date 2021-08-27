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Sinoz Kozmetik'e siber saldırı şoku: Uluslararası hackerların hedefi oldu

Türkiye’nin yerli kozmetikte örnek gösterilen markası Sinoz Kozmetik, uluslararası hackerların
saldırısına uğradı. Saldırının yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edilirken, 1 milyon 300 bin müşterinin bilgilerine ulaşıldığı fakat firmanın gerekli teknik tedbirleri derhal aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinoz Kozmetike siber saldırı şoku: Uluslararası hackerların hedefi oldu
Arşiv

Türkiye’nin yerli kozmetikte örnek gösterilen markası Sinoz Kozmetik, uluslararası hackerların saldırısına uğradı. 15 yıla yakın süredir e-ticaret üzerinden satış yapan Sinoz Kozmetik'in, sinoz.com.tr adlı web sitesine hackerlar
tarafından saldırı yapıldığı ve saldırının yurt dışı kaynaklı olduğu iddia edildi.

Kvkk.gov.tr sitesindeki habere göre Sinoz Kozmetik'e ait 1 milyon 300 yüz bin müşterinin isim ve e-posta bilgilerine ulaşıldı. Firmanın saldırı ile ilgili teknik tedbirleri derhal aldığı bildirildi. Konuyla ilgili Sinoz kozmetik yöneticilerinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Son zamanlarda artan siber saldırılara karşı bir çok şirketin tehdit altında olduğu ve özellikle ülkemizin yerli ve milli markalarına yönelik saldırılarda artış gözlemlendi.

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