Hayat Sivas kitaba doyacak 9 Sivas Kitap Fuarı açıldı
KÜLTÜR SANAT

Sivas kitaba doyacak: 9. Sivas Kitap Fuarı açıldı

Sivas Kongresi’nin 103. yılı “4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında 9. Sivas Kitap Fuarı, kent meydanında kapısını açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas kitaba doyacak: 9. Sivas Kitap Fuarı açıldı
9. Sivas Kitap Fuarı, kent meydanında kapısını açtı.

Sivas Kongresi’nin 103. yılı “4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında 9. Sivas Kitap Fuarı, kent meydanında kapısını açtı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yüze yakın yayınevi ve birçok ünlü yazarın Sivaslılarla buluşacağını, fuarın yedi gün boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi. Sivaslılar bir haftalık etkinlikte on binlerce kitabı ve yayını bir arada bulacak. Kemal Sayar’dan Alişan Kapaklıkaya’ya, Fatih Duman’dan İsmail Hakkı Aydın’a kadar önemli isimler Sivaslılarla buluşacak. Fuar 4 Eylül saat 20.00’de Tarihi Kent Meydanı’nda düzenlenecek “İbrahim Sadri ile Şiir Vakti” programıyla sona erecek.

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