Siyonist İsrail fanatiği Morrissey Türkiye'de sahneye çıkacak: Büyük tepki var

09:239/10/2025, Perşembe
Siyonist İsrail fanatiği İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Morrissey, İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki günlerde sahneye çıkıyor.

BUNU KİM ORGANİZE ETTİ?

Daha önce ekipte yaşanan sağlık sorunları dolayısıyla konseri ertelenen İsrail destekçisi, 16 Aralık'ta İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 19 Aralık’ta ise ATO Congresium'da Piu Entertainment organizasyonu ile sahnede olacak.


Savaş suçlusu İsrail'in azılı destekçisinin konserinin nasıl organize edildiği merak ediliyor.


AZILI BİR İSRAİL DESTEKÇİSİ

Filistin karşıtı söylemleriyle tanınan Morrissey, Tel Aviv kentinde düzenlediği konserde, şehri "Tanrı’nın Ülkesi" olarak nitelendirmiş ve bu açıklaması İsrail yanlısı bir duruş olarak değerlendirilmişti. Aynı konserde siyonist Tel Aviv Belediye Başkanı tarafından şehrin sembolik anahtarıyla ödüllendirilmişti.


SKANDAL SAVUNMA

Ayrıca şarkıcının "Israel" adlı şarkısında israil karşıtlarını "kıskanç" olarak nitelendirmesi de, tepkileri beraberinde getirmişti. Morrissey bu şarkıda, "Onlar sana hakaret eder çünkü kıskanıyorlar" gibi ifadelerle İsrail'e yönelik tepkileri hafife almıştı.


Sosyal medya söz konusu haberlerin ardından ayağa kalktı. Kullanıcılar konserinde İsrail bayrağını açıp dalgalandıran İngiliz'in konserlerinin iptal edilmesi için tepkisini yükseltti.


"ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUM"

Sosyal medyada yapılan yorumlardan öne çıkan yorumlar şöyle:

"Katil İsrail işbirlikçisini ülkemde istemiyorum."

"Organizatörler halkın sinir uçlarıyla oynamayı ne zaman bırakacak?"

"Bu nasıl ruhsuzluk hâlidir?"

"Orada çocuklar katledilirken İsrail bayrağı açan bu aşağılık türlere konser verdirmek de neyin nesi şimdi?"

"Ülkemde siyonist istemiyorum!"

