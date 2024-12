“Skyroad ile Keşfet” en iyi seyahat rotalarını ödüllendirdi

“Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisi birincisi Neşe Arı, ödülünü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun elinden aldı. Törende konuşan Likoğlu yarışmacıları tebrik ederek “2025’te düzenleyeceğimiz Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması için yarışmacılara şimdiden çağrıda bulunuyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’nın Serbest Foto Muhabiri olan Arı, temmuz ayında düzenlediğimiz “Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması”nda “Drone” kategorisi üçüncülük ödülü almıştı. Gazetemize konuşan foto muhabiri, “Bir fotoğrafçı her türlü fotoğrafı çekmeli tek bir alanla sınırlı kalmamalı. Belgesel, doğa, sokak her türlü fotoğrafı çekiyorum ve çeşitli yarışmalara gönderiyorum. Bunlardan birisi de Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’ydı. Tüm fotoğrafçılar, şehidin anısını yaşatmak için bu yarışmaya her sene bir fotoğraf göndermeli” yorumunu yaptı.