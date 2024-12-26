“Skyroad ile Keşfet” en iyi seyahat rotalarını ödüllendirdi

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un ‘Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nda en iyi seyahat rotaları fotoğrafları ödül aldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmada ‘Profesyonel Seyahat Fotoğrafları’ dalında birincilik Nurettin Boydak’ın, ‘Drone Fotoğrafları’nda Recep Çelik’in, ‘Cep Telefonu Fotoğrafları’nda Neşe Arı’nın oldu. ‘Mutlu Et Mutlu Ol Ödülü’ ise Mustafa Gezer’e verildi.
Albayrak Medya’nın 10 yıldır seyahat üzerine yayın yapan prestijli markalarından Skyroad, 5. kez düzenledği fotoğraf yarışmasında kazananları ödüllendirdi. Skyroad’un seyahat kavramını insan öyküleriyle harmanlayarak ülkemiz turizmine katkı sunan çalışmalarını her yıl bu yarışmayla taçlandırıyor. Dört kategoride yedi fotoğrafçının eseri ödüle layık görüldü. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, İlhan Eroğlu ve Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın jüriliğini yaptığı yarışmada birincilere 90 bin, ikincilere de 50 bin lira para ödülü verildi. Yarışmacılar ödüllerini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Müdürü Zeynep Özler’den aldı.
SEYAHAT FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ FAS'A
“Profesyonel Seyahat Fotoğrafları” dalında birincilik Nurettin Boydak’ın “Sahra Çölü”, ikincilik ödülü ise Volkan Karagülleoğlu’nun “Piramitler” eserinin oldu. Drone Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülünü “Yağmur Bulutları” fotoğrafıyla Recep Çelik, ikincilik ödülünü “Vazelon Manastırı” çalışmasıyla A. Fatih Akçay aldı. Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde birincilik ödülüne “Sokak Lezzetleri” çalışmasıyla Neşe Arı, ikincilik ödülüne ise “Kaya Mezarlarında Sohbet” fotoğrafıyla Sezai Özaltın değer görüldü. Mustafa Gezer ise “Hacivat-Karagöz” fotoğrafıyla Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülünü aldı.
SKYROAD ŞUBAT SAYISINDA ŞAM ROTASI ÇİZECEK
Ödül töreninde konuşan Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, her yıl nicelikle birlikte niteliğin de arttığına dikkat çekerek yarışmaya ilgiyi şöyle yorumladı: “Hem bizi daha iyi tanımaları hem de bilinirliği ve prestijinin artmasına bağlıyorum. Süreklilik bu anlamda çok önemli. Marka ve yarışma bilinirliği arttıkça nitelik ve nicelik de kat be kat artıyor.” Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan derginin şubat sayısında “Şam” dosyası yapacaklarının müjdesini verdi. Kılıçarslan, “Beni çok heyecanlandıran bir şey söyleyeceğim. Şubatta inşallah Skyroad Dergisi ‘Şam Rotası’ içeriğiyle çıkacak. Bu bizim açımızdan tatlı bir rüya” diye konuştu. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise davetlilere destekleri için teşekkür etti.
2025 ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ FOTOĞRAF YARIŞMASINA AÇIK ÇAĞRI
- “Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisi birincisi Neşe Arı, ödülünü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun elinden aldı. Törende konuşan Likoğlu yarışmacıları tebrik ederek “2025’te düzenleyeceğimiz Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması için yarışmacılara şimdiden çağrıda bulunuyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’nın Serbest Foto Muhabiri olan Arı, temmuz ayında düzenlediğimiz “Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması”nda “Drone” kategorisi üçüncülük ödülü almıştı. Gazetemize konuşan foto muhabiri, “Bir fotoğrafçı her türlü fotoğrafı çekmeli tek bir alanla sınırlı kalmamalı. Belgesel, doğa, sokak her türlü fotoğrafı çekiyorum ve çeşitli yarışmalara gönderiyorum. Bunlardan birisi de Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’ydı. Tüm fotoğrafçılar, şehidin anısını yaşatmak için bu yarışmaya her sene bir fotoğraf göndermeli” yorumunu yaptı.