“Skyroad ile Keşfet” en iyi seyahat rotalarını ödüllendirdi

Albayrak Medya’nın 10 yıldır seyahat üzerine yayın yapan prestijli markalarından Skyroad, 5. kez düzenledği fotoğraf yarışmasında kazananları ödüllendirdi. Skyroad’un seyahat kavramını insan öyküleriyle harmanlayarak ülkemiz turizmine katkı sunan çalışmalarını her yıl bu yarışmayla taçlandırıyor. Dört kategoride yedi fotoğrafçının eseri ödüle layık görüldü. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, İlhan Eroğlu ve Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın jüriliğini yaptığı yarışmada birincilere 90 bin, ikincilere de 50 bin lira para ödülü verildi. Yarışmacılar ödüllerini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Müdürü Zeynep Özler’den aldı.

Ödül töreninde konuşan Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, her yıl nicelikle birlikte niteliğin de arttığına dikkat çekerek yarışmaya ilgiyi şöyle yorumladı: “Hem bizi daha iyi tanımaları hem de bilinirliği ve prestijinin artmasına bağlıyorum. Süreklilik bu anlamda çok önemli. Marka ve yarışma bilinirliği arttıkça nitelik ve nicelik de kat be kat artıyor.” Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan derginin şubat sayısında “Şam” dosyası yapacaklarının müjdesini verdi. Kılıçarslan, “Beni çok heyecanlandıran bir şey söyleyeceğim. Şubatta inşallah Skyroad Dergisi ‘Şam Rotası’ içeriğiyle çıkacak. Bu bizim açımızdan tatlı bir rüya” diye konuştu. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise davetlilere destekleri için teşekkür etti.