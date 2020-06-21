Sofralarınız çiçeklensin

Mutfak sanatı her gün yeni ürün ve tatlarla dünyanın damağını şenlendiriyor. Siyah ekmekler, renk renk patatesler, organik ürünler her geçen dakika farklı bir halde karşımızda. Bunlardan biri de “yenilebilir çiçekler”. Uzak Doğu’dan dünyaya yayılan menekşe gibi çiçekleri yemeklere ekleme fikri tabakları bir başka güzel kılıyor. Mutfak bir sanat ve her sanat gibi o da kültürden besleniyor. Aslında Anadolu’da çiçekler çok eski zamanlardan beri yemek oluyor, baharat oluyor. Bazı sebzelerin de çiçek olduğunu gözden kaçırıyoruz. Mesela bamya. Enginar ve karnabahar, brokoli. Son yıllarda kabak çiçeği de onlara eklendi. Ama gelincik ve papatya gibi hepimizin bildiği çiçekler de eski çağlardan beri bu topraklarda yemek oluyorlar.
OSMANLI GELENEĞİ
Osmanlı saraylarında da şerbeti yapılan gelinciğe dair en eski veri Hititler dönemine ait. Hititler, gelinciğin şerbetini bir çeşit ağrı kesici olarak kullanmışlar. Batı Anadolu Uygarlıklarında da gelincik şerbetinin “ağrıyan kalplere” iyi geldiğine dair bir inanç varmış. Papatya da şifa konusunda gelincikten geri kalmaz. Onun da dinlendiren bir tarafı vardır. Her ikisinin de kavurması, salatası, yumurta ile pişen hali, böreği bugün hala Ege’de yapılıyor. Bugün Anadolu’nun zengin sofrasındaki çiçek yemeklerinden bahsedelim, Hititlerin gelincik şerbetinin de tarifini verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Gelincik Şerbeti
- MALZEMELER
- 2 avuç gelincik çiçeği
- Bir çay bardağı bal
- 4 su bardağı su
- YAPILIŞI
- Gelincik çiçeğinin kırmızı yapraklarını alalım, su dolu bir kapta yıkayıp süzelim. Suyu iyice aktıktan sonra tahta bir kaşıkla ezelim. Üzerine bal ekleyelim ve bir gece dinlendirelim. Ertesi gün ılık suyu ilave edip karıştıralım. Yarım saat sonra şerbetimiz hazır. Afiyet olsun. Dilerseniz bal yerine şeker kullanabilir ve diğer çiçek şerbetlerindeki gibi şekerle ovup bir gece dinlendirebilirsiniz. Bu tarifi iğde çiçekleriyle de yapabilirsiniz.
Gelincik Otu Kavurması
MALZEMELER
Yarım kilogram gelincik otu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir kuru soğan
2 diş sarımsak
Bir çay kaşığı tuz
İsteğe göre baharat
YAPILIŞI
Gelincikleri yıkayıp ince ince kıyalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım. Sarımsağı doğrayalım. Soğanı ve sarımsağı bir tavada zeytinyağında kavuralım. Üzerine gelincik otunu koyup bir kaç defa karıştıralım. Tuz ve baharatları ilave edelim. Tavanın kapağını kapatıp iyice pişmesini bekleyelim. Afiyet olsun.
Zeytinyağlı Bamya
- MALZEMELER
- Yarım kilogram çiçek bamya
- Bir limon
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı salça
- Bir çay kaşığı tuz
- Bir çay kaşığı kimyon
- Bir avuç maydanoz
- 2 diş sarımsak
- Bir kuru soğan
- YAPILIŞI
- Bamyayı yıkayıp süzelim. Soğanı ve sarımsağı doğrayalım ve bir tencerede su ile haşlayalım. Domatesin kabuklarını soyup doğrayalım ve soğana ekleyelim. Bir iki kere çevirelim. Salçayı, tuzu ekleyelim. Bamyayı ilave edelim, karıştıralım. 2 su bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. 10 dakika sonra yarım limon suyunu ve kimyonu ilave edelim. Ocaktan almaya yakın zeytinyağını ve yarım limon kabuğu rendesini ekleyelim. Afiyet olsun.