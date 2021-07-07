Sokakta oynarken buldu ayağına taktı: Ailesi de kurtaramayınca itfaiyeyi aradılar

Suluova ilçesi Maarif Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Muhammed Arslan yerde bir kelepçe buldu. Çocuğun ayak bileğine takarak oynadığı kelepçe kilitlendi. Açmaya çalıştığı kelepçe daha da sıkılaşınca acı çekmeye başlayan küçük çocuk ailesinden yardım istedi.

İHA

Aile de kelepçeyi çıkaramayınca polisi aradı. Polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine Suluova Belediyesi itfaiye ekibi eve geldi. Küçük çocuk, ekibin yaklaşık 15 dakika süren titiz çalışması sonucu kelepçeden kurtuldu.

İHA





"Canım çok acıdı, korktum"

Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kumun içinde kelepçe bulduğunu anlatan Arslan, "Kelepçenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için taktım. Ama gerçekmiş. Kilitlendiği için de çıkartamadım. Canım çok acıdı ve korktum. Kelepçeden beni kurtaran aslan itfaiyeci abilere teşekkür ediyorum" dedi.

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GÜNDEM 7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı

OYNAT 00:14 İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde küçük çocuğu zincirlenmiş halde buldu Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı. E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan Mehmet B. ise pişman olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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