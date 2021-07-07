Hayat Sokakta oynarken buldu ayağına taktı Ailesi de kurtaramayınca itfaiyeyi aradılar
AKTÜEL

Sokakta oynarken buldu ayağına taktı: Ailesi de kurtaramayınca itfaiyeyi aradılar

Amasya’da bir çocuk, oynarken yerde bulduğu polis kelepçesini ayağına taktı. Ailenin uzun uğraş sonucu çıkaramadığı kelepçeyi ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Sokakta oynarken buldu ayağına taktı: Ailesi de kurtaramayınca itfaiyeyi aradılar
Küçük çocuk, ekibin yaklaşık 15 dakika süren titiz çalışması sonucu kelepçeden kurtuldu.

Suluova ilçesi Maarif Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Muhammed Arslan yerde bir kelepçe buldu. Çocuğun ayak bileğine takarak oynadığı kelepçe kilitlendi. Açmaya çalıştığı kelepçe daha da sıkılaşınca acı çekmeye başlayan küçük çocuk ailesinden yardım istedi.

İHA

Aile de kelepçeyi çıkaramayınca polisi aradı. Polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine Suluova Belediyesi itfaiye ekibi eve geldi. Küçük çocuk, ekibin yaklaşık 15 dakika süren titiz çalışması sonucu kelepçeden kurtuldu.

İHA


"Canım çok acıdı, korktum"

Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kumun içinde kelepçe bulduğunu anlatan Arslan, "Kelepçenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için taktım. Ama gerçekmiş. Kilitlendiği için de çıkartamadım. Canım çok acıdı ve korktum. Kelepçeden beni kurtaran aslan itfaiyeci abilere teşekkür ediyorum" dedi.

7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı
GÜNDEM
7 yaşındaki çocuk kapı demirine sıkıştı

Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
OYNAT 00:30
Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Tokat'ın Zile ilçesinde evlerinin önünde oynarken kafası demir parmaklıklara sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde küçük çocuğu zincirlenmiş halde buldu
OYNAT 00:14
İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde küçük çocuğu zincirlenmiş halde buldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı. E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan Mehmet B. ise pişman olduğunu söyledi.


Abone Ol Google News
26 bin liralık adisyon

26 bin liralık adisyon

Su ve Türk kahvesi 40, peynirli sandviç 140 lira.
Kritik hata düzeltildi

Kritik hata düzeltildi

​Windows için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı.
Deprem uzmanı Naci Görür Türkiyenin uçan araba projesini hedef aldı

​Daha 15 yaşında: NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk.

Akbank çöktü mü?

Akbank çöktü mü?

​Erişim sorunu hakkında yetkililerden ilk açıklama.

​Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.