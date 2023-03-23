Somer Şef Russell Hobbs ile 'Evet Yapabilirsin' dedi

Şef Somer Sivrioğlu
Somer Şef, serinin üst modeli SatisFry Air & Grill Multi Cooker ile tatlıdan ana yemeğe birçok zorlu tarifin kolay ve hızlı yapılabileceğini anlatarak, izleyicilere, canının çektiği herşeyi “evet yapabilirsin” mesajını verdi. Markanın ve Şef’in sosyal medya hesaplarından paylaşılacak olan videolarda, son zamanların en popüler ürünü air fry ile yapılabilecek yemekler tarif edilirken, ürünün doğru kullanımına dair bilgiler de veriliyor.
İş birliğinin Russell Hobbs’un Türkiye’deki yerelleşme çabalarını destekleme amacı taşıdığını belirten Spectrum Brands Türkiye Ülke Müdürü Ilgaz Güler şu açıklamalarda bulundu;
- “1952’de kurulan Russell Hobbs İngiltere’nin küçük ev aletleri kategorisindeki 1 numaralı markası. Tasarım ve fonksiyonelliğe odaklanmış bir marka olarak su ısıtıcıları ve kahve makinelerinden pişirme ve ütü gruplarına kadar geniş bir ürün gamına sahibiz. Son dönemde özellikle kahve makineleri ve su ısıtıcılarında Türkiye’deki tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başardık. Bu yıl Russell Hobbs’un Türkiye’de daha fazla tanınırlığa ulaşmasını hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik ilk adımı da Satisfry ürünümüzün lasmanıyla attık. Ve globalde devam eden lansman kampanyamızın Türkiye çalışmalarını usta şef Somer Sivrioğlu ile birlikte yürütme kararı aldık. Air fry çılgınlığının yaşandığı bu dönemde;Somer Sivrioğlu’nun desteğiyle Türkiye’deki marka bilinirliğimizi artırarak daha çok kişiye ulaşmayı ve daha çok kullanıcının Satisfry’ı tercih etmesini hedefliyoruz. Somer Şefimiz, Russell Hobbs kullanarak hızlı ve kolay tarifler yapacak ve herkese ‘evet sen de yapabilirsin!’ diye seslenecek.”
7 farklı pişirme özelliğine sahip olmasıyla farklılaşan Russell Hobbs SatisFry serisinde 3 ayrı model bulunuyor. Gelişmiş air fry teknolojisi sayesinde 3 modelde de geleneksel fırınlara göre çok daha hızlı ve çok daha fazla enerji tasarruf ediyor.