Somer Şef Russell Hobbs ile 'Evet Yapabilirsin' dedi

“1952’de kurulan Russell Hobbs İngiltere’nin küçük ev aletleri kategorisindeki 1 numaralı markası. Tasarım ve fonksiyonelliğe odaklanmış bir marka olarak su ısıtıcıları ve kahve makinelerinden pişirme ve ütü gruplarına kadar geniş bir ürün gamına sahibiz. Son dönemde özellikle kahve makineleri ve su ısıtıcılarında Türkiye’deki tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başardık. Bu yıl Russell Hobbs’un Türkiye’de daha fazla tanınırlığa ulaşmasını hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik ilk adımı da Satisfry ürünümüzün lasmanıyla attık. Ve globalde devam eden lansman kampanyamızın Türkiye çalışmalarını usta şef Somer Sivrioğlu ile birlikte yürütme kararı aldık. Air fry çılgınlığının yaşandığı bu dönemde;